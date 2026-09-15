ABD’nin uzayda attığı adım yeni bir dönemin kapısını araladı. Yörüngedeki operasyonel silahları ilk kez açıklayan Washington’a Çin’den dikkat çeken tepki geldi.

ABD, uzayda askeri rekabetin giderek tırmandığı bir dönemde kritik bir açıklama yaptı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, ABD Uzay Kuvvetleri'nin Dünya yörüngesinde operasyonel silahlara sahip olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Meink, söz konusu silahların ABD güçlerini düşmanların saldırılarına karşı savunmak amacıyla konuşlandırıldığını belirtirken, silahların ne zaman aktif hale getirildiği ve hangi özelliklere sahip olduğu konusunda bilgi vermedi. Meink, ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, uzayda operasyon yapma kabiliyetinin ABD'nin askeri ve ekonomik güvenliği açısından kritik olduğunu söyledi. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı, açıklamasını ABD'de düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink (AFP) ABD İLK KEZ AÇIKÇA KABUL ETTİ Meink, ABD Uzay Kuvvetlerinin artık yörüngede "uzay kontrol silahlarına" sahip olduğunu belirterek, bu sistemlerin ortak kuvvetleri düşmanların saldırılarına karşı savunabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Meink, silahların ne zaman operasyonel hale getirildiğini açıklamazken, sistemlerin kinetik saldırı araçları, yönlendirilmiş enerji, elektronik harp veya siber kabiliyetlere dayanıp dayanmadığı konusunda da ayrıntı vermedi. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı, söz konusu açıklamanın bilinçli şekilde yapıldığını ve kullanılan ifadelerin caydırıcılık amacıyla dikkatle seçildiğini söyledi. Meink, silahların teknik özelliklerinin veya bugüne kadar test edilip edilmediğinin açıklanmasının caydırıcılık açısından faydalı olmayacağını belirtti. "UZAYDA HAKİMİYETİMİZİ KORUMAMIZ KRİTİK" Meink, uzayın yalnızca askeri faaliyetler açısından değil, ekonomik ve stratejik güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin uzayda özgürce hareket edebilmesi gerektiğini belirten Meink, ülkesinin yalnızca hava sahasında değil, uzayda da üstünlüğünü korumasının kritik olduğunu söyledi. ABD Uzay Kuvvetleri'nin açıklamalarında da "uzay kontrolünün", uzay alanında rekabet etmek ve kontrol sağlamak amacıyla gerekli görevleri kapsadığı belirtildi. Açıklamada, gerektiğinde rakiplerin uzaydaki kabiliyetlerini bozmak, zayıflatmak ve hatta yok etmek amacıyla kinetik ve kinetik olmayan yöntemlerin kullanılabileceği ifade edildi. Bu kabiliyetlerin muharip komutanlıkların talimatları doğrultusunda hem saldırı hem de savunma amaçlarıyla kullanılabileceği belirtildi. ÇİN'DEN ABD'YE SERT UYARI Washington'ın açıklamasının ardından Çin'den dikkat çeken bir tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi uzaydaki askeri faaliyetlerini genişletmeyi bırakmaya çağırdı.

Bir gazeteci, Çin'in Hainan eyaletindeki Haikou kentinde düzenlenen sergi gezisi sırasında uzay fırlatmasını gösteren animasyonlu ekranı inceliyor. (REUTERS) Guo, Çin'in uzun süredir uzayın barışçıl kullanımını ve uzaydaki güvenliğin korunmasını desteklediğini belirterek, uzayda silahlanma yarışına ve uzayın silahlandırılması girişimlerine karşı olduklarını söyledi. Çinli sözcü, ABD'nin uzaydaki askeri yığınaklanmasını genişletmeyi bırakmasını ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumasını istedi. ABD, ÇİN VE RUSYA ARASINDA UZAY REKABETİ ABD'nin açıklaması, Washington, Pekin ve Moskova arasında uzay alanındaki askeri rekabetin giderek büyüdüğü bir dönemde geldi. ABD, Çin ve Rusya'nın son yıllarda uzay ve karşı-uzay kabiliyetlerini geliştirdiği belirtiliyor. ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in askeri modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak uzay ve karşı-uzay kabiliyetleri geliştirdiğini ve işlettiğini savunuyor. Rusya'nın ise uzayı gelecekteki çatışmalar açısından önemli bir savaş alanı olarak gördüğünü belirtiyor. Bu gelişmeler, iletişim, navigasyon, istihbarat ve askeri operasyonlar açısından giderek daha kritik hale gelen uzayın büyük güçler arasındaki rekabetin merkezlerinden biri haline geldiğini gösteriyor.