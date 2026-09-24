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En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı

Milyonların gözü ocak ayında yapılacak zamda. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 7-8,73, SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 9-10 artabilir. Bu değişim sosyal yardımlardan kıdem tazminatı tavanına kadar ödemeleri de yükseltecek.

Enflasyon verileri milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam için yıl sonu enflasyon beklentileri yakından takip ediliyor. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, maaşların yanı sıra sosyal yardımlar ve bazı diğer ödemelerde de artış yaşanacağını gösteriyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

OCAK ZAMMI İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9-10 civarında gerçekleşmesi halinde bu gruptaki emeklilerin maaşlarında da benzer oranda artış olacak.

Memur ve memur emeklilerinin zammında ise farklı bir hesaplama uygulanıyor. Toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor.

2026'nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkı dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri için ocak ayında yüzde 7 ile 8,73 arasında bir artış hesaplanıyor. Kesin oran ise yıl sonu enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 1

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki değişimle birlikte kamu görevlilerinin maaşları da yeniden hesaplanacak. Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşının, yüzde 7 ile 8,73 arasındaki artış senaryosuna göre 75 bin 140 lira ile 76 bin 355 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

Buradaki rakamlar tahmini hesaplamaları gösteriyor. Nihai tutar, ocak ayında kesinleşecek zam oranıyla birlikte belli olacak.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 2

MEMURUN AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki artış, aile yardımlarına da yansıyacak. Eş yardımı ve çocuk yardımlarında da yeni tutarlar ortaya çıkacak. Mevcut ödemeler ile tahmini yeni rakamlar şöyle:

Ödeme
Mevcut tutar
Tahmini yeni tutar
Eş yardımı
3.581 TL
3.832-3.894 TL
0-6 yaş çocuk yardımı
787,76 TL
843-856 TL
6 yaş üstü çocuk yardımı
393,88 TL
421-428 TL

Çocuk yardımı, çocuğun yaşına göre farklı uygulanıyor. Bu nedenle 0-6 yaş grubundaki çocuklar için ödenecek tutar daha yüksek olacak.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 3

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklileri açısından da ocak zammı önemli. Maaşların yanı sıra yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeler de yeni katsayı üzerinden değişecek.

Yüzde 7 ile 8,73 arasındaki artış senaryosuna göre en düşük memur emeklisi aylığının 33 bin 734 lira ile 34 bin 279 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 4

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki değişimden etkilenen ödemeler arasında 65 yaş aylığı da bulunuyor. Sosyal güvencesi olmayan ve gerekli şartları taşıyan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 7 bin 257 lira aylık ödeme yapılıyor.

Yüzde 7 ile 8,73 arasındaki artış gerçekleşirse bu tutarın 7 bin 765 lira ile 7 bin 891 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 5

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR ARTACAK?

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı da yeni zamdan etkilenecek. Halen 15 bin 755 lira olan evde bakım yardımının, hesaplanan artış oranlarına göre 16 bin 858 lira ile 17 bin 130 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu nedenle ocak ayında açıklanacak memur zam oranı, bakım desteğinden yararlanan aileler açısından da yakından takip edilecek.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 6

ENGELLİ AYLIKLARI İÇİN YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU MU?

Engelli vatandaşlara yapılan ödemelerde de artış hesaplaması yapılıyor. Yüzde 40-69 arasında engeli bulunan vatandaşlara ödenen aylığın mevcut 5 bin 793 liradan 6 bin 199-6 bin 299 lira aralığına çıkması bekleniyor.

Yüzde 70 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların aylığı ise 8 bin 690 liradan 9 bin 298-9 bin 449 lira aralığına yükselebilir.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 7

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA YAPILAN ÖDEME DE DEĞİŞECEK

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yönelik yardım da memur maaş katsayısındaki değişimden etkilenecek.

Mevcut 15 bin 755 lira seviyesindeki ödemenin, hesaplanan zam oranlarına göre 16 bin 858-17 bin 130 lira aralığına ulaşması bekleniyor.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 8

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de ocak ayında yeniden hesaplanacak. Halen 11 bin 38 lira olan ödeme, yüzde 7 ile 8,73 arasındaki zam senaryosuna göre 11 bin 811 lira ile 12 bin 2 lira aralığına çıkabilir.

SED ödemelerinde çocukların eğitim durumuna göre farklı tutarlar uygulanıyor. Bu nedenle her aile için aynı ödeme yapılmıyor.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 9

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA YÜKSELECEK

Memur maaş katsayısındaki artışın etkilediği bir diğer önemli kalem ise kıdem tazminatı tavanı. Kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur zammı doğrultusunda yeniden belirleniyor.

Halen 73 bin 729 lira 87 kuruş olan kıdem tazminatı tavanının, hesaplanan yüzde 7-8,73 arasındaki artışa göre 78 bin 891 lira ile 80 bin 166 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu değişiklik özellikle yüksek ücretle çalışan ve kıdem tazminatı tavanına tabi olan işçiler açısından önem taşıyor.

En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı - 10

HANGİ ÖDEMELER NE KADAR DEĞİŞEBİLİR?

Ortaya çıkan tahmini tablo şöyle:

Ödeme
Mevcut tutar
Tahmini yeni tutar
En düşük memur maaşı
70.224 TL
75.140-76.355 TL
En düşük memur emeklisi aylığı
33.734 TL
33.734-34.279 TL
65 yaş aylığı
7.257 TL
7.765-7.891 TL
Evde bakım yardımı
15.755 TL
16.858-17.130 TL
Yüzde 40-69 engelli aylığı
5.793 TL
6.199-6.299 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
8.690 TL
9.298-9.449 TL
SED ödemesi
11.038 TL
11.811-12.002 TL
Kıdem tazminatı tavanı
73.729,87 TL
78.891-80.166 TL

KESİN RAKAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ortaya çıkan rakamların tamamı, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor. Bu nedenle bugün için verilen tutarlar kesinleşmiş ödeme miktarları değil. Ocak ayında açıklanacak nihai enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. Buna bağlı olarak sosyal yardımlar, aile yardımları ve kıdem tazminatı tavanındaki yeni tutarlar da netleşecek.

Dolayısıyla milyonlarca vatandaş için gözler yıl sonu enflasyonunda olacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, yukarıdaki hesaplamaların da değişmesine neden olabilecek.

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