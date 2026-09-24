En düşük memur maaşı 76 bin liraya yaklaşacak! İşte 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı hesabı
Milyonların gözü ocak ayında yapılacak zamda. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 7-8,73, SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 9-10 artabilir. Bu değişim sosyal yardımlardan kıdem tazminatı tavanına kadar ödemeleri de yükseltecek.
Enflasyon verileri milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam için yıl sonu enflasyon beklentileri yakından takip ediliyor. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, maaşların yanı sıra sosyal yardımlar ve bazı diğer ödemelerde de artış yaşanacağını gösteriyor.
OCAK ZAMMI İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9-10 civarında gerçekleşmesi halinde bu gruptaki emeklilerin maaşlarında da benzer oranda artış olacak.
Memur ve memur emeklilerinin zammında ise farklı bir hesaplama uygulanıyor. Toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor.
2026'nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkı dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri için ocak ayında yüzde 7 ile 8,73 arasında bir artış hesaplanıyor. Kesin oran ise yıl sonu enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Memur maaş katsayısındaki değişimle birlikte kamu görevlilerinin maaşları da yeniden hesaplanacak. Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşının, yüzde 7 ile 8,73 arasındaki artış senaryosuna göre 75 bin 140 lira ile 76 bin 355 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.
Buradaki rakamlar tahmini hesaplamaları gösteriyor. Nihai tutar, ocak ayında kesinleşecek zam oranıyla birlikte belli olacak.