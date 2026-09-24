EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR ARTACAK?

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı da yeni zamdan etkilenecek. Halen 15 bin 755 lira olan evde bakım yardımının, hesaplanan artış oranlarına göre 16 bin 858 lira ile 17 bin 130 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu nedenle ocak ayında açıklanacak memur zam oranı, bakım desteğinden yararlanan aileler açısından da yakından takip edilecek.