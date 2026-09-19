ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Çin’in ABD’ye karşı casusluk yaptığı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı; Trump, "Belki yapıyorlardır ama biz de Çin’e karşı casusluk faaliyeti yürütüyoruz" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in olası ziyareti öncesinde Washington-Pekin hattındaki ilişkilerin iyi olduğunu savunan Trump, medya kuruluşlarına yönelik Beyaz Saray'a giriş yasağı tartışmasında da "Bence biz de baskıcıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Trump, "yalan haber" yapmakla suçladığı CNN, Politico ve MS NOW'a Beyaz Saray'a giriş yasağı getireceğine ilişkin açıklamasına dair birçok soru aldı. Trump, "Yazdıkları haberler yalan. Bunlara başka kuruluşlar da eklenebilir. Belki kendilerine çeki düzen verirlerse o zaman onları içeri almak isteriz. Ama ülkemizin dürüst haberciliğe ihtiyacı var" dedi.



Açıklamalarında İran'a değinen Trump, "Gurur duyduğum şeylerden biri de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacak olması. Bu yüzden insanlar benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bence insanlara, 'düşük benzin fiyatı mı, İran'ın nükleer silaha sahip olması mı?' diye oylama yapsalar, sonuç ezici çoğunlukla belli olurdu. İnsanlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. Olmayacak da. Savaş da yakında sona erecek" dedi.



Akaryakıt fiyatlarının savaşın ardından eski seviyeye döneceğini söyleyen Trump, "Başka seçeneğim yoktu. B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı. Olmasalardı bile, bunu yapmaları birkaç gün meselesiydi" ifadelerini kullandı.



Polonyalı liderlerin Rusya'nın Ukrayna'nın müttefiklerine saldırabileceğinden endişe ettiği ve bu değerlendirmeye katılıp katılmadığı yönündeki bir soruya Trump, "Bence Rusya, Ukrayna'nın müttefiklerine zaten saldırdı. Ukrayna'nın müttefiklerine yaklaşık beş yıldır saldırıyorlar" şeklinde cevap verdi.



Basın mensubunun Rusya'nın Polonya'ya saldırabileceğini kastettiğini ifade etmesinin ardından Trump, "Polonya Cumhurbaşkanı, durumu kontrol altında tutuyor" dedi.

"BENCE BİZ DE BASKICIYIZ"



Gazeteciler açısından dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping'in ziyareti öncesinde bazı medya kuruluşlarına Beyaz Saray'a giriş yasağı getirilmesinin nasıl bir mesaj verdiği şeklinde bir soruya Trump, "Bence biz de baskıcıyız. Bizde yalan haber servis ediliyor. Gerçi baskı uygulamıyoruz ama onlar yalan haber yazıyor" ifadeleriyle cevap verdi.



Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi anlaştıklarını ve ilişkilerin iyi olduğunu söyleyen Trump, "Çok iyi bir toplantımız olacak. İyi anlaşıyoruz. Çin ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Başkalarının ilişkileri o kadar iyi değildir ama bizim Çin ile ilişkilerimiz çok iyi" dedi.



ABD Başkanı, "Çin ile çok farklı anlaşmalarımız olacak. Oldukça önemli toplantılar gerçekleştireceğiz. Çin, bize çok fazla gümrük vergisi ödüyor. Hatırlatsanız bir noktada oranı yüzde 145'e kadar çıkarmıştım. Ama bu fazlaydı. Onlara gerçekten çok zarar veriyordu ve bunu yapmak istemedim" dedi.



Trump, "Çin, ABD'ye karşı casusluk faaliyeti yürütüyor diyorlar. Belki yapıyorlardır ama biz de Çin'e karşı casusluk faaliyeti yürütüyoruz. Herhangi bir gizli bilgi ya da sır açıklamak istemiyorum ama biz de onlara karşı casusluk yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Beyaz Saray yasağına başka medya kuruluşlarının da eklenebileceği ile kastının ne olduğu sorusuna Trump, New York Times ve Washington Post gazetelerinin isimlerini sayarak cevap verdi. Trump, "Muhtemelen bu gazeteleri artık Beyaz Saray'da bulundurmayacağız. Henüz onları tamamen dışarı atacak adımı atmadık" şeklinde cevap verdi.