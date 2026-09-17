ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'ya "ortak üye" olma teklifine tepki göstererek Avrupa'ya ağır gümrük vergileri uygulama ve bazı alanlarda ticareti durdurma tehdidinde bulundu. Fransa Avrupa Bakanı Benjamin Haddad ise ABD'nin AB'nin jeopolitik tercihlerini veto etme gücünün bulunmadığını söyledi.

Trump, Kuzey Carolina'ya inişinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'yı ilk "ortak üye" yapma teklifini "gülünç" olarak nitelendirdi.

AB'nin bu yönde ilerlemesi halinde bunun ABD açısından "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirilmesi durumunda Avrupa'ya "çok ciddi" gümrük vergileri uygulayabileceğini belirten Trump, bazı alanlarda AB ile ticareti durdurabileceğini de söyledi.

Trump, "Eğer bunu yaparlarsa ve bunun düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, Avrupa'ya çok ciddi gümrük vergileri uygularım veya birçok alanda Avrupa ile ticareti durdururum." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN TRUMP'A DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump'ın açıklamalarının ardından Fransa'dan AB'nin kararlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Benjamin Haddad, ABD'nin AB'nin jeopolitik tercihlerini veto etme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Haddad, Fransız televizyon kanalı Public Sénat'ya verdiği röportajda, "Avrupalıların siyasi ve jeopolitik yönünü seçmek ABD'nin veya başka herhangi birinin işi değil." ifadelerini kullandı.

AB ile Kanada arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin Avrupa'nın kendi tercihi olduğunu vurgulayan Haddad, "Kanada ile bir ilişkimiz var ve bunu derinleştirmeye çalışmak konusunda tamamen hakkımız var." dedi.

AB'DEN KANADA'YA TARİHİ TEKLİF

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda konuşan von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki ilişkilerin "mümkün olan en yüksek seviyeye" çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Von der Leyen, önerilen yeni ortaklığın enerji, kritik madenler, bataryalar, yapay zeka, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, savunma ve ekonomik güvenlik gibi stratejik alanlarda işbirliğini kapsayabileceğini belirtti.

KANADA AB'YE TAM ÜYE OLMAK İSTEMİYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney ise daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin AB'ye tam üye olma arayışında olmadığını, bunun yerine Avrupa ile "benzersiz bir ittifak" kurmak istediğini belirtmişti.

Carney, Kanada ile AB arasında savunma, enerji, yapay zeka, uzay, kritik madenler ve ekonomik güvenlik gibi alanlarda daha kapsamlı işbirliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Von der Leyen'in önerdiği "ortak üyelik" statüsünün ise AB anlaşmalarında mevcut bir statü olmadığı ve bunun nasıl bir kurumsal yapıya sahip olacağının henüz netleşmediği bildiriliyor.

TRUMP'IN TEPKİSİ YENİ GERİLİMİN ÖNÜNÜ AÇTI

AB'nin Kanada ile ilişkileri derinleştirme planı, Washington ile Ottawa arasındaki ticari gerilimlerin arttığı bir döneme denk geldi.

Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik tarifeleri ve iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Ottawa'nın ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını azaltma arayışını hızlandırırken Kanada Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurmaya yöneldi. Kanada Başbakanı Carney de AB ile daha kapsamlı bir stratejik ortaklık arayışında olduklarını açıklamıştı.

Trump'ın son açıklamalarıyla birlikte Kanada'nın Avrupa ile yakınlaşması, Washington ile Brüksel arasındaki ticaret ve jeopolitik gerilim başlıklarına da yeni bir boyut ekledi.