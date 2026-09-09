ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli ürünlerin ABD'deki kamu ihalelerinden çıkarılması için ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ve Genel Hizmetler İdaresi'ne (GSA) talimat verdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Amerikan şirketlerinin kamu ihalelerine katılımını engellediğini, buna karşılık ABD'nin Kanada'ya aynı alanda erişim sağladığını belirtti.

Kanada hükümeti ve eyaletlerinin Amerikan küçük işletmelerinin kendi kamu ihalelerine girmesine izin vermediğini savunan Trump, mevcut uygulamanın karşılıklılık ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Trump, Kanada'nın Amerikan süt üreticilerinin kendi pazarına satış yapmasına izin vermediğini, buna karşın önceki yönetimler döneminde yapılan ticaret anlaşmaları kapsamında Kanada'nın ABD'de otomobil üretmeye devam edebildiğini kaydetti.

"MÜTEKABİLİYET YOKSA ERİŞİM DE YOK"

ABD Başkanı, uygulamanın değişmemesi halinde Kanada menşeli ürünlere yönelik kamu ihale erişiminin sınırlandırılacağını belirterek, "Mütekabiliyet yoksa erişim de yok" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Amerikan çiftçileri ve şirketleri için tam ve adil mütekabiliyet sağlanana kadar Kanada ürünlerinin GSA'nın ihale çizelgelerinden çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı.

Söz konusu kamu ihale programlarının yıllık hacminin 50 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Trump, Kanada'ya yönelik bu erişimin daha önce sonlandırılması gerektiğini savundu.