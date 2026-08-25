Kanada’dan ABD’ye ticaret savaşı resti! 20 milyar dolarlık misilleme

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 50’ye çıkarmasının ardından 8 Eylül’den itibaren 700’den fazla ABD menşeli ürüne yüzde 50’ye varan ek gümrük vergisi uygulayacak. Ottawa yönetimi, çelikten süt ürünlerine, beyaz eşyadan tarım makinelerine kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD malını hedef alırken, Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, “Ekonomik egemenliğimizi korumak müzakere konusu değil” diyerek Washington’a sert mesaj verdi.

ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı giderek büyüyor. Washington'ın Kanada ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmasının ardından Ottawa'dan misilleme geldi. Kanada hükümeti, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne yeni gümrük vergileri getirme kararı aldı.

700'DEN FAZLA ABD ÜRÜNÜ HEDEFTE!

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne ve beraberindeki bakanlar, ABD'ye uygulanacak yeni tarifeleri açıkladı. 8 Eylül'de yürürlüğe girecek vergiler, ürüne göre yüzde 15, 25 ve 50 arasında değişecek.

Çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım makineleri, kağıt ve elektronik ürünleri misilleme tarifelerinin hedefinde olacak. Bazı alüminyum ürünleri, mobilya ve giyim ürünlerine ise yüzde 50 tarife uygulanacak.

Beyaz eşya, peynir başta olmak üzere süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile bazı çelik ve alüminyum ürünleri de yüzde 25 oranında vergilendirilecek. ABD otomobillerine yönelik mevcut karşı tarifelerin ise devam edeceği bildirildi.

"KANADA KARŞILIK VERMELİ VE BUGÜN BUNU YAPIYORUZ"

Kanada Maliye Bakanı Champagne, Washington yönetimine sert sözlerle yüklendi. ABD tarifelerinin Kanadalı işçiler, işletmeler ve topluluklar üzerinde gerçek sonuçlar doğurduğunu belirten Champagne, "Kanada karşılık vermeli ve bugün bunu yapıyoruz" dedi.

Kanada'nın ticaret savaşını başlatan taraf olmadığını savunan Champagne, ekonomik entegrasyonun bir silaha dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Champagne, Kanada'nın ticaret ortaklarını özgürce seçme hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayarak "Ekonomik egemenliğimizi korumak müzakere konusu değil" ifadelerini kullandı.

OTTAWA'DAN "DİRENİŞ HAREKETİ" ÇAĞRISI

Kanada hükümeti, ticaret savaşından etkilenen işçi ve işletmelere yaklaşık 5,4 milyar dolarlık yeni destek paketi de açıkladı.

Ottawa'nın 2025 başından bu yana ABD tarifelerinin etkilerini azaltmak için sağladığı desteğin toplamının ise 21,7 milyar doları aştığı bildirildi.

Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly de vatandaşlara yerli ürünleri tercih etme çağrısı yaptı. Joly, ABD'nin uygulamalarına karşı "direniş hareketini başlattıklarını" söyledi.

"EKONOMİK SAVAŞIN SONUÇLARI VAR"

Kanada Çalışma ve Aile Bakanı Patty Hajdu ise tarifelerin vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Hajdu, "haksız tarifeler" ve "ekonomik savaşın" sonuçları olduğunu belirtti.

Tarifelerin yarattığı belirsizliğin vatandaşların gelecek planlarını zorlaştırdığını söyleyen Hajdu, halkın karşı karşıya kaldığı ikilemleri şu sözlerle sıraladı:

"Yatırım yapmalı mıyım, yeni bir ev almalı mıyım, tatile çıkmalı mıyım, işletmemi büyütmeli miyim, yeni bir ürün grubu eklemeli miyim?"

ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi böylece yeni bir cepheye taşınırken, Ottawa'nın 8 Eylül'de devreye sokacağı misilleme tarifeleri, iki ülke arasındaki ekonomik savaşın daha da sertleşeceğinin işareti oldu.