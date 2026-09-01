İşgalci İsrail ordusundan Suriye'ye baskın! 10 askeri araç Dera kırsalına girdi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail ordusuna ait 10 askeri araçtan oluşan birliğin Dera kırsalındaki Cemle köyüne girdiğini bildirdi. İsrail askerlerinin köyde konuşlandığı, gün içinde Mariye köyünde sivillere ait evlerin de ağır makineli silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde yeni bir baskın düzenledi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği, Dera kırsalındaki Cemle köyüne girdi.

MARİYE KÖYÜNDE EVLER HEDEF ALINDI

El-İhbariye'nin haberinde, İsrail askerlerinin köye girdikten sonra yerleşim yerlerinin arasında konuşlandığı ve Siyonist ordunun gün içinde Dera kırsalındaki Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makineli silahlarla hedef aldığı da belirtildi.

İsrail ordusunun Dera kırsalındaki sivil yerleşimlere yönelik daha önceki ateş açma olayları da El-İhbariye kaynaklı haberlerde yer almıştı. AA, 14 Ağustos'ta Dera'nın batı kırsalındaki Mürriye köyünde sivillere ait evlere ateş açıldığını bildirmişti.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN İSRAİL'E "BÖLGEDEN ÇEKİL" ÇAĞRISI

Suriye Dışişleri Bakanlığı daha önce uluslararası topluma, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki tekrarlanan ihlallerini durdurması için gerekli adımları atma çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık, İsrail güçlerinin girdikleri Suriye topraklarından derhal ve tamamen çekilmesini, kuvvetlerin ayrıştırılması hattına dönülmesini ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep etmişti.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.