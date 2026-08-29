Suriye'de YPG feshedildi bölgeye huzur geldi! Bölgede son durum ne? A Haber Ayn El Arab'da

TAM ENTEGRASYON SAĞLANDI Sürece dair önemli detayları paylaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Ayn el Arab'dayız. Bulunduğumuz nokta Ayn el Arab, YPG'nin feshedilmesinden sonra elbette ki bu noktada da huzur olduğunu ifade edelim. Artık burada da yine barışın sağlandığını sizlerle paylaşmak gerekir. Geride bıraktığımız süreçte, özellikle bundan 6 ay öncesinde yoğun çatışmalara bu nokta sahne olmuştu ama şu anda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Tam entegrasyon sağlandı. 29 Ocak'ta entegrasyon mutabakatına varılmıştı" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN YETKİSİ SONA ERDİ Suriye'deki siyasi ve askeri değişimin altını çizen Mehmet Geçgel, " YPG ve SDG'de önemli gelişmeler yaşandı, özellikle Suriye'de önemli gelişmeler yaşandı. Örgütün yetkisinin tamamen sonlandırıldığını örgütün elebaşı Mazlum Abdi açıkladı. Cumhurbaşkanı Şara ile çeşitli görüşmeler sağlanmış ve tam entegrasyonun sağlanması açısından da sık sık görüşmeler devam etmişti" sözleriyle gelişmeleri aktardı.

KAMU KURUMLARI SURİYE HÜKÜMETİNE DEVREDİLDİ Bölgedeki idari yapının değiştiğini belirten Geçgel, "Neler yapıldı, bundan bahsetmek lazım; sözde özerk yapılar vardı, bu özerk yapıların tamamı da Suriye hükümetine devredildi. Suriye hükümeti bu yapıları, özellikle askeri ve sözde özerk yapı altında kurulan kamu kurumlarının tamamını kendi çatısı altında topladı. SDG içerisinde görev yapanlar ise Ayn el Arab, Kamışlı ve Haseke gibi bölgelerde Suriye hükümetine bağlı askeri birlik olarak, personel olarak görev yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.



MAZLUM ABDİ DANIŞMAN OLARAK ATANDI

Örgütün tepe isminin yeni görevine değinen Mehmet Geçgel, "YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın danışmanı olarak atandığını da ifade edelim. Zaten geride bıraktığımız günlerde bununla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Özellikle Halep'te, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan yoğun çatışmalar sonrası Suriye ordusu bu noktaya doğru ilerlemiş ve entegrasyon süreci başlamıştı" ifadelerini kullandı.

AYN EL ARAB MEYDANINDA GÜNLÜK YAŞAM

Bölgedeki atmosferi ve halkın beklentilerini özetleyen Mehmet Geçgel, "Ayn el Arab'a girişler mümkün değildi zira çatışmalar yaşanıyordu ama o silah sesleri tamamen susmuş durumda. Burada istenen ne? Suriye'de; Kürt, Arap, Türkmen her biri tek bayrak altında, özgürce ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Artık çatışma istemiyorlar. Ayn el Arab'da günlük yaşam devam ediyor, hayat tamamen normale dönmüş durumda. İş yerlerine gidenler, dükkanlarını açanlar var. Burası Ayn el Arab'ın meydanı, tam şehrin ortasındayız. SDG ve YPG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların devlet kurumlarına entegrasyonu tamamlandı. Ayn el Arab'dan gelişmeleri aktardık, sözü tekrar merkeze bırakalım" diyerek sözlerini noktaladı.