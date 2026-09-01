Tunus orman yangını: Bazı yerleşimler tahliye edildi

Tunus'un Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda devam eden orman yangını rüzgârın etkisiyle Kayravan sınırındaki Ayn Busaidiyye bölgesine ulaştı. Bazı yerleşim birimleri tahliye edilirken orman ve sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları takviyelerle sürüyor.

Tunus'ta orman yangını nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. Silyana vilayetindeki Bulmana Dağı'nda süren yangın, rüzgârın etkisiyle Kayravan sınırına kadar yayıldı.

Tunus resmî haber ajansı TAP'ın aktardığına göre yangın, Barku ilçesine bağlı Mezata bölgesinden Ayn Busaidiyye bölgesine ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki bazı yerleşim birimleri tahliye edildi.

Silyana'daki orman ekipleri, sivil savunma birlikleri ve bölgesel ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre vilayetlerden söndürme ekipleri de takviye amacıyla bölgeye yönlendirildi.

ENGEBELİ ARAZİ MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangının, 27 Ağustos'ta çıkmasının ardından kontrol altına alındığı ancak 30 Ağustos akşamı kuvvetli rüzgarların etkisiyle bazı noktalarında yeniden alevlendiği bildirildi.

Silyana Bölgesel Orman Müdürlüğü tarafından TAP'a yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve yangından taşınan küllerin Kayravan vilayeti sınırlarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Haberde, yangına müdahalede iki askeri uçağın yanı sıra orman ve sivil savunma ekiplerine ait araçlar kullanıldığı aktarıldı.

Tunus Ulusal Sivil Savunma Ofisi, 24 Ağustos'ta yaptığı uyarıda, sıcaklıkların 40 ila 45 dereceye yükselmesinin yangın riskini artırabileceğini belirterek, vatandaşları ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinin yakınında yangın çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınmaya çağırmıştı.