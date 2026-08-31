Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi

SİLAHLI UNSURLAR ÇEKİLDİ, İÇ GÜVENLİK POLİSE DEVREDİLDİ

Haseke'deki son durumu geçmiş dönemde yaşanan çatışmalarla birlikte değerlendiren Geçgel, yaklaşık 6 ay önce bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını hatırlattı.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de başlayan çatışmaların Tabka, Rakka ve ardından Haseke kırsalına kadar ulaştığını belirten Geçgel, Haseke ve Ayn el-Arab'da yaşanan sürecin ardından ateşkes ve mutabakat sağlandığını ifade etti.

Geçgel, "Haseke içerisinde ve Ayn el-Arab bölgesinde YPG'li teröristler o noktalarda sıkıştıktan sonra ateşkes sağlanmış ve bir mutabakata varılmıştı. Ardından da entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için çalışmalar başlamıştı." dedi.