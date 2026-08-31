Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin kendini feshetmesiyle birlikte Suriye genelinde ve Haseke sokaklarında tarihi bir huzur ve sükûnet havası hakim oldu. Yıllardır terör ve çatışmaların gölgesinde kalan ve daha önce hiçbir Türk televizyonu tarafından görüntülenemeyen Haseke’ye giren ilk kanal A Haber oldu. Sokaklarda silah seslerinin yerini çocuk sesleri alırken, kurulmak istenen sözde terör devleti planları da tamamen suya düştü.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.
HASEKE'DE İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA TARİHİ YAYIN
Örgütün feshedilmesinin ardından Suriye'nin Haseke kentindeki son durumu yerinde takip eden A Haber ekibi, bölgeden canlı yayın gerçekleştiren ilk Türk televizyon kanalı oldu. Çatışmaların eski merkezlerinden Haseke'ye ulaşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleri eşliğinde Haseke Meydanı'ndan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
HASEKE'DE TARİHİ DEĞİŞİM: BİR DEVİR KAPANDI
Haseke Meydanı'ndan canlı yayın yapan Mehmet Geçgel, sahadaki gelişmeleri değerlendirirken, "Suriye hükümeti ile YPG-SDG arasında varılan mutabakatın ardından entegrasyon süreci tamamlandı. Daha sonra da SDG'nin feshedildiğini elebaşı Mazlum Abdi duyurdu. Böylece bir devir tamamen kapandı. Kurulmak istenen terör devletine bu noktada izin verilmedi; planlar tamamen suya düşürüldü ve parçalandı." ifadelerini kullandı.
SİLAH SESLERİ SUSTU, ÇARŞI VE PAZAR CANLANDI
Haseke'nin merkezinden bölgedeki günlük yaşama ilişkin görüntüler aktaran Geçgel, şehirde sivillerin hayatlarına devam ettiğini belirtti.
Geçgel, "Şu an bulunduğumuz yerde, Haseke'de siviller günlük yaşamlarına devam ediyor. Haseke çarşısındayız. Aslında yayını Haseke'nin tam meydanından, kalbinden gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan buradaki iş yerlerini görüyorsunuz; günlük yaşamın sürdüğüne tanıklık ediyorsunuz. Silah sesleri tamamen sustu." dedi.
Entegrasyon sürecinin 29 Ocak'ta başladığını hatırlatan Geçgel, "29 Ocak sonrasında varılan mutabakat ile başlayan entegrasyon sürecinde bu noktadan silah sesleri yükselmemişti. Ancak bugüne kadar görüşmeler de devam ediyordu." ifadelerini kullandı.