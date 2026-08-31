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Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi

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Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin kendini feshetmesiyle birlikte Suriye genelinde ve Haseke sokaklarında tarihi bir huzur ve sükûnet havası hakim oldu. Yıllardır terör ve çatışmaların gölgesinde kalan ve daha önce hiçbir Türk televizyonu tarafından görüntülenemeyen Haseke’ye giren ilk kanal A Haber oldu. Sokaklarda silah seslerinin yerini çocuk sesleri alırken, kurulmak istenen sözde terör devleti planları da tamamen suya düştü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.

HASEKE SOKAKLARINI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

HASEKE'DE İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA TARİHİ YAYIN

Örgütün feshedilmesinin ardından Suriye'nin Haseke kentindeki son durumu yerinde takip eden A Haber ekibi, bölgeden canlı yayın gerçekleştiren ilk Türk televizyon kanalı oldu. Çatışmaların eski merkezlerinden Haseke'ye ulaşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleri eşliğinde Haseke Meydanı'ndan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 1

HASEKE'DE TARİHİ DEĞİŞİM: BİR DEVİR KAPANDI

Haseke Meydanı'ndan canlı yayın yapan Mehmet Geçgel, sahadaki gelişmeleri değerlendirirken, "Suriye hükümeti ile YPG-SDG arasında varılan mutabakatın ardından entegrasyon süreci tamamlandı. Daha sonra da SDG'nin feshedildiğini elebaşı Mazlum Abdi duyurdu. Böylece bir devir tamamen kapandı. Kurulmak istenen terör devletine bu noktada izin verilmedi; planlar tamamen suya düşürüldü ve parçalandı." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 2

SİLAH SESLERİ SUSTU, ÇARŞI VE PAZAR CANLANDI

Haseke'nin merkezinden bölgedeki günlük yaşama ilişkin görüntüler aktaran Geçgel, şehirde sivillerin hayatlarına devam ettiğini belirtti.

Geçgel, "Şu an bulunduğumuz yerde, Haseke'de siviller günlük yaşamlarına devam ediyor. Haseke çarşısındayız. Aslında yayını Haseke'nin tam meydanından, kalbinden gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan buradaki iş yerlerini görüyorsunuz; günlük yaşamın sürdüğüne tanıklık ediyorsunuz. Silah sesleri tamamen sustu." dedi.

Entegrasyon sürecinin 29 Ocak'ta başladığını hatırlatan Geçgel, "29 Ocak sonrasında varılan mutabakat ile başlayan entegrasyon sürecinde bu noktadan silah sesleri yükselmemişti. Ancak bugüne kadar görüşmeler de devam ediyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 3

HASEKE VALİLİĞİNDE KRİTİK TOPLANTI

A Haber Muhabiri Geçgel, Haseke'ye ulaştıkları sırada valilikte de önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini aktardı.

Geçgel, "Özellikle Şam hükümetine bağlı yetkililer ile Haseke Valiliği arasında bir toplantı yapıldığını ifade edelim. Bu toplantı bugün gerçekleşti. Pek muhtemeldir ki bu noktadaki sorunlar da söz konusu toplantıda ele alınmış olacaktır. Elimize bu yönde bilgi ulaştı." şeklinde konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 4

BÖLGE HALKI TEK BAYRAK VE HUZUR İSTİYOR

Haseke sokaklarındaki tablonun sakin olduğunu belirten Geçgel, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

"Baktığımızda sivillerin burada günlük hayatlarına devam ettiğini belirtmek gerekir." diyen Geçgel, Haseke'den yapılan canlı yayının önemine de dikkat çekti. Geçgel, "Bu görüntüleri ilk kez sadece A Haber ekranlarında izliyorsunuz. Zira Haseke içerisinden yayın gerçekleştiren ilk Türk televizyon kanalı A Haber oldu." dedi.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 5

ARAPLAR VE KÜRTLERDEN ORTAK MESAJ

Bölgede yaşayan Araplar ve Kürtlerin ortak beklentisinin huzur olduğunu belirten Geçgel, sokaktaki vatandaşların tek bayrak altında yaşamak istediklerini aktardı.

Geçgel, "Burada bulunan Araplar ve Kürtler özellikle şunu söylüyorlar: 'Biz tek bayrak altında, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu noktada herhangi bir çatışma ortamı, artık bir savaş istemiyoruz.' Konuştuğumuz herkesin beyanları bu yönde. Zira Halep'te de aynı mesajlar veriliyordu. Birlik ve beraberlik mesajının verildiğini ifade edelim." sözleriyle bölgedeki tabloyu anlattı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 6

SİLAHLI UNSURLAR ÇEKİLDİ, İÇ GÜVENLİK POLİSE DEVREDİLDİ

Haseke'deki son durumu geçmiş dönemde yaşanan çatışmalarla birlikte değerlendiren Geçgel, yaklaşık 6 ay önce bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını hatırlattı.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de başlayan çatışmaların Tabka, Rakka ve ardından Haseke kırsalına kadar ulaştığını belirten Geçgel, Haseke ve Ayn el-Arab'da yaşanan sürecin ardından ateşkes ve mutabakat sağlandığını ifade etti.

Geçgel, "Haseke içerisinde ve Ayn el-Arab bölgesinde YPG'li teröristler o noktalarda sıkıştıktan sonra ateşkes sağlanmış ve bir mutabakata varılmıştı. Ardından da entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için çalışmalar başlamıştı." dedi.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 7

ŞEHİR MERKEZLERİNDE ASKERİ UNSUR KALMADI

Şehir merkezlerinde silahlı askeri unsurların bulunmadığını belirten Geçgel, bölgede oluşturulan iç güvenlik teşkilatına ilişkin de bilgi verdi.

Geçgel, "Ayn el-Arab'da, Haseke'de ve Kamışlı'da silahlı ya da askeri bir unsur kalmadı. Ancak içeride oluşturulmuş bir güvenlik teşkilatı bulunuyor. Bu güvenlik teşkilatı da YPG-SDG'den entegre edilen personelden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu personelin Suriye hükümeti tarafından iç güvenlik gücü olarak görevlendirildiğini belirten Geçgel, "Onlar da Suriye hükümetine bağlı polis teşkilatının üniformalarını giyerek burada görev yapıyor. Buradaki siviller arasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, yaşanması hâlinde de müdahale edilmesi amacıyla bir iç güvenlik gücü oluşturuldu." dedi.

Geçgel ayrıca, söz konusu güvenlik personelinin Suriye hükümeti tarafından verilen polis araçlarıyla bölgede görev yaptığını aktardı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 8

6 AY SONRA HASEKE'DE ÇOCUK SESLERİ

Yollardaki bariyer ve barikatların kaldırıldığını belirten Geçgel, çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatın yeniden normale döndüğünü söyledi.

Kameraman Mehmet Ali Bağ'ın Haseke'den çektiği özel görüntüleri ekranlara taşıyan Geçgel, "6 ay öncesinde yoğun çatışmalara sahne olan ve silah seslerinin yükseldiği noktalarda artık çocukların seslerini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçgel, yollardaki bariyer ve barikatların tamamen kaldırıldığını, yolların açık olduğunu belirterek bazı köprülerde ise yıkım nedeniyle hâlâ sorunlar bulunduğunu ve bunlarla ilgili çalışmaların zaman içerisinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 9

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BAŞARISI: TERÖR PLANI PARÇALANDI

Haseke'deki son tablonun Türkiye'nin kararlı duruşunun bir sonucu olduğunu belirten A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, kurulmak istenen terör devletine izin verilmediğini söyledi. Geçgel, "Özellikle buradaki en önemli husus, kurulmak istenen terör devletine izin verilmemesi. Bu planlar tamamen suya düştü ve parçalandı. Burada aslında Türkiye'nin başarısını görmek mümkün. Zira buraya baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haseke Meydanı'ndan canlı yayını sürdüren Geçgel, "Siviller günlük yaşamlarına devam ederken tam entegrasyon sağlandı ve ardından elebaşı Mazlum Abdi, SDG'nin tamamen feshedildiğini ifade etti. Bulunduğumuz noktada bir sessizlik, huzur ve sükûnetin hâkim olduğunu sizlerle bir kez daha paylaşalım." sözleriyle yayını tamamladı.

Suriye’nin kuzeyinde normalleşme süreci! Haseke sokaklarını A Haber görüntüledi - 10

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