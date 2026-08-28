3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç kralı 34 yaşında hayatını kaybetti
Uganda'daki Tooro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti. Henüz 3 yaşındayken tahta çıkan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Oyo, 31 yıllık hükümdarlığı boyunca gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre koruma ve HIV farkındalığı gibi sosyal projelere destek verdi.
Uganda'nın batısında yer alan geleneksel Tooro Krallığı'nın lideri 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 34 yaşında hayatını kaybetti.
Babasının ölümünün ardından 1995 yılında henüz 3 yaşındayken tahta çıkan ve dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını alan Kral Oyo'nun vefatı, Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından duyuruldu.
Krallık yetkilileri Kral Oyo'nun kesin ölüm nedenini açıklamadı. Yerel basında yer alan bilgilere göre genç kral, ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi görüyordu.
3 YAŞINDA BAŞLAYAN 31 YILLIK HÜKÜMDARLIK
BBC'de yer alan habere göre Kral Oyo, 19. yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olarak 2 milyondan fazla insanın kültürel liderliğini üstlendi.
Henüz çocuk yaşta tahta geçtiği için 18 yaşına kadar krallık, ana kraliçenin de aralarında bulunduğu bir naiplik konseyi tarafından yönetildi.
Reşit olmasının ardından resmi taç giyme töreniyle görevine tam yetkiyle devam eden Kral Oyo, gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre koruma ve HIV farkındalığı gibi sosyal projelere verdiği destekle halkının takdirini kazandı.
KÜLTÜREL MİRAS VE YENİ VELİAHT
Seçimle yönetilen cumhuriyet yapısına sahip Uganda'da siyasi yetkisi bulunmayan ancak güçlü bir kültürel etkiyi elinde tutan geleneksel krallıklar, halk nezdinde büyük saygı görüyor.
Kral Oyo'nun resmi bir evliliği bulunmasa da Başbakan Akiiki, tahtın sürekliliğinin güvence altında olduğunu bildirdi.
Kralın ardında bir veliaht prens bıraktığı, yeni liderin kimliğinin krallık geleneklerine uygun olarak ilerleyen günlerde resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.