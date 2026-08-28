3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç kralı 34 yaşında hayatını kaybetti

Krallık yetkilileri Kral Oyo'nun kesin ölüm nedenini açıklamadı. Yerel basında yer alan bilgilere göre genç kral, ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi görüyordu.

Babasının ölümünün ardından 1995 yılında henüz 3 yaşındayken tahta çıkan ve dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını alan Kral Oyo'nun vefatı, Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından duyuruldu.

3 YAŞINDA BAŞLAYAN 31 YILLIK HÜKÜMDARLIK

BBC'de yer alan habere göre Kral Oyo, 19. yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olarak 2 milyondan fazla insanın kültürel liderliğini üstlendi.

Henüz çocuk yaşta tahta geçtiği için 18 yaşına kadar krallık, ana kraliçenin de aralarında bulunduğu bir naiplik konseyi tarafından yönetildi.

Reşit olmasının ardından resmi taç giyme töreniyle görevine tam yetkiyle devam eden Kral Oyo, gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre koruma ve HIV farkındalığı gibi sosyal projelere verdiği destekle halkının takdirini kazandı.