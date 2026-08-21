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Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin denizcilik teknolojileri ve savunma sanayisi gücünü sergilediği TEKNOFEST Mavi Vatan, Yunan basınında geniş yankı buldu. Gölcük'te 37 Türk Deniz Kuvvetleri unsurunun katılımıyla düzenlenen etkinlik için "güç gösterisi" ve "Mavi Vatan doktrininin sergilenmesi" yorumları yapıldı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 1

Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik ve savunma sanayisi kapasitesini sergilediği TEKNOFEST Mavi Vatan, Yunan basınının da gündemine oturdu.

20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenen etkinlik, denizcilik teknolojileri, yerli savunma sanayisi ve Türk Deniz Kuvvetlerinin unsurlarını aynı çatı altında buluşturdu. Yunan yayınlarında özellikle organizasyonun "Mavi Vatan" adıyla düzenlenmesi, Gölcük'te gerçekleştirilmesi ve çok sayıda savaş gemisinin etkinlikte yer alması öne çıkarıldı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 2

Etkinlikte 37 Türk Deniz Kuvvetleri unsuru yer aldı. Yunan basınında verilen bilgilere göre bu unsurlar arasında TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, çıkarma gemileri ve destek gemileri bulunuyor. Etkinlik öncesinde Türk savaş gemileri İzmit Körfezi'nden geçiş yaparken, bölgede insansız hava araçlarının uçuşları da gerçekleştirildi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 3

YUNAN BASININDAN "GÜÇ GÖSTERİSİ" YORUMU

Yunanistan'ın ANT1 televizyonu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı doğrudan "Türkiye'den güç gösterisi" ifadeleriyle haberleştirdi. Yayın, TEKNOFEST'in teknoloji ve inovasyon festivali olmasının yanında Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerini sergilediği bir organizasyona dönüştüğünü savundu.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 4

ANT1, etkinliğin Gölcük'teki deniz üssünde, savaş gemileri, denizaltılar, insansız deniz sistemleri ve savunma teknolojileri eşliğinde gerçekleştirilmesine dikkat çekti. Yayına göre "Mavi Vatan" adının seçilmesi, organizasyonun yalnızca teknolojik bir etkinlik olmadığını gösteren siyasi ve iletişimsel bir mesaj niteliğinde.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 5

Yayın ayrıca Türkiye'nin teknolojik ilerleme, ulusal güç ve deniz hâkimiyeti kavramlarını tek bir anlatıda birleştirdiğini öne sürdü. ANT1'in değerlendirmesine göre Ankara, yalnızca jeopolitik hedeflerini ortaya koymakla kalmıyor, bu hedefleri destekleyecek teknolojik kapasiteye sahip olduğunu da gösteriyor.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 6

"MAVİ VATAN'IN BİR DAMLASINDAN BİLE VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yunanistan merkezli Water24 ise etkinliği "Mavi Vatan" doktrini etrafında şekillenen büyük bir organizasyon olarak aktardı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 7

Haberde TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sözleri özellikle öne çıkarıldı. Bayraktar, Türkiye'nin kara vatanı ile Mavi Vatan arasında benzetme yaparak, "Mavi Vatan'ın bir damlasından bile vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca gençlerde "Mavi Vatan bilinci" oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 8

Water24, Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinlikteki varlığını da geniş biçimde aktardı. TCG Anadolu'nun yanı sıra fırkateyn, korvet, denizaltı, çıkarma ve destek gemilerinin TEKNOFEST'te yer aldığı belirtildi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 9

"TÜRKİYE 50'DEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ İNŞA EDİYOR"

Kathimerini ise TEKNOFEST Mavi Vatan haberinde Türkiye'nin deniz gücüne ilişkin dikkat çekici rakamları gündeme taşıdı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 10

Gazete, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun TEKNOFEST'te yaptığı konuşmaya yer verdi. Tatlıoğlu, Türkiye'nin aynı anda 50'den fazla savaş gemisi inşa ettiğini belirtti. Bunların 37'sinin Türk Deniz Kuvvetleri, 24'ünün ise yabancı ülkeler için inşa edildiğini söyledi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 11

Kathimerini ayrıca Türkiye'nin milli fırkateynler, çıkarma gemileri ve korvetler geliştirdiğini; milli uçak gemisi, hava savunma muhribi TCG Kocatepe ve milli denizaltı projelerinin de sürdüğünü aktardı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 12

"TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜCÜNÜN GÖSTERİMİ"

Edotourkia, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Türkiye'nin deniz gücü ve savunma sanayisi kapasitesinin sergilendiği bir etkinlik olarak değerlendirdi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 13

Yayın, Savunma Sanayii Başkanlığının etkinlik için kullandığı "Denizlerdeki gücümüz geleceğe uzanan bir vizyonun eseridir" mesajını öne çıkardı. Etkinliğin özellikle Türkiye'nin deniz kuvvetleriyle bağlantılı savunma sanayisi programlarını ve teknolojik kapasitesini sergileme fırsatı sunduğu belirtildi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 14

"TÜRKİYE ARTIK DAHA FAZLA ÖZGÜVEN HİSSEDİYOR"

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi ise konuyu yalnızca TEKNOFEST üzerinden değil, Türkiye'nin bölgesel ve jeopolitik konumundaki değişim üzerinden analiz etti.

Gazetenin analizinde "Türkiye artık daha fazla özgüven hissediyor" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin bölgesel gelişmelerin oluşturduğu büyük meydan okumalardan güçlenerek çıktığı ve jeopolitik rolünün yükseldiği savunuldu.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 15

Proto Thema, "Mavi Vatan" doktrininin Türkiye açısından stratejik önemini koruduğunu ve Ankara'nın deniz yetki alanları konusunda geri adım atmaya hazır görünmediğini ileri sürdü.

Gazete, Türkiye'nin deniz parkları ve diğer deniz politikalarını da bu yaklaşımın sahadaki yansımaları kapsamında değerlendirdi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 16

NEWSBOMB: "SERT RESTLEŞME" VE TÜRKİYE'NİN GÜÇ GÖSTERİSİ

Newsbomb, Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği deniz parklarının Atina'da yeni bir gerilim dalgası endişesine yol açtığını yazarken, Türkiye'nin TEKNOFEST "Mavi Vatan" etkinliğiyle savunma ve deniz gücünü sergilemeye hazırlandığını aktardı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 17

Yayın, Türk tarafının deniz parkları ve Ege'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarını "sert restleşme" ve "güç gösterisi" başlığı altında değerlendirdi.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 18

YUNAN BASININDA MAVİ VATAN ALARMI

Yunan yayınlarının haber ve analizlerinde ortaklaşan nokta, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın yalnızca bir teknoloji festivali olarak görülmemesi oldu.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 19

ANT1 bunu "güç gösterisi" olarak yorumlarken, Water24 Türk Deniz Kuvvetlerinin 37 unsurla etkinlikteki varlığını ve Selçuk Bayraktar'ın Mavi Vatan mesajını öne çıkardı. Kathimerini ise Türkiye'nin aynı anda 50'den fazla savaş gemisi inşa ettiğine ilişkin açıklamaya dikkat çekti. Proto Thema da Türkiye'nin bölgesel gelişmeler sonrasında daha fazla özgüven kazandığı değerlendirmesini yaptı.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 20

Böylece TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik teknolojileri ve savunma sanayisi kapasitesinin sergilendiği bir organizasyon olmanın yanı sıra, Yunan basınının Türkiye'nin deniz gücü ve "Mavi Vatan" yaklaşımını tartıştığı bir gündem maddesine dönüştü.

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 21

İşte Mavi Vatan TEKNOFEST'ten nefes kesen anlar...

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 22

İşte Mavi Vatan TEKNOFEST'ten nefes kesen anlar...

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 23

İşte Mavi Vatan TEKNOFEST'ten nefes kesen anlar...

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 24

İşte Mavi Vatan TEKNOFEST'ten nefes kesen anlar...

Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler 25

İşte Mavi Vatan TEKNOFEST'ten nefes kesen anlar...