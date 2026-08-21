Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında! “Türkiye’den güç gösterisi” yorumu ve dikkat çeken analizler

Türkiye'nin denizcilik teknolojileri ve savunma sanayisi gücünü sergilediği TEKNOFEST Mavi Vatan, Yunan basınında geniş yankı buldu. Gölcük'te 37 Türk Deniz Kuvvetleri unsurunun katılımıyla düzenlenen etkinlik için "güç gösterisi" ve "Mavi Vatan doktrininin sergilenmesi" yorumları yapıldı.

Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik ve savunma sanayisi kapasitesini sergilediği TEKNOFEST Mavi Vatan, Yunan basınının da gündemine oturdu. 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenen etkinlik, denizcilik teknolojileri, yerli savunma sanayisi ve Türk Deniz Kuvvetlerinin unsurlarını aynı çatı altında buluşturdu. Yunan yayınlarında özellikle organizasyonun "Mavi Vatan" adıyla düzenlenmesi, Gölcük'te gerçekleştirilmesi ve çok sayıda savaş gemisinin etkinlikte yer alması öne çıkarıldı.

Etkinlikte 37 Türk Deniz Kuvvetleri unsuru yer aldı. Yunan basınında verilen bilgilere göre bu unsurlar arasında TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, çıkarma gemileri ve destek gemileri bulunuyor. Etkinlik öncesinde Türk savaş gemileri İzmit Körfezi'nden geçiş yaparken, bölgede insansız hava araçlarının uçuşları da gerçekleştirildi.

YUNAN BASININDAN "GÜÇ GÖSTERİSİ" YORUMU Yunanistan'ın ANT1 televizyonu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı doğrudan "Türkiye'den güç gösterisi" ifadeleriyle haberleştirdi. Yayın, TEKNOFEST'in teknoloji ve inovasyon festivali olmasının yanında Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerini sergilediği bir organizasyona dönüştüğünü savundu.

ANT1, etkinliğin Gölcük'teki deniz üssünde, savaş gemileri, denizaltılar, insansız deniz sistemleri ve savunma teknolojileri eşliğinde gerçekleştirilmesine dikkat çekti. Yayına göre "Mavi Vatan" adının seçilmesi, organizasyonun yalnızca teknolojik bir etkinlik olmadığını gösteren siyasi ve iletişimsel bir mesaj niteliğinde.