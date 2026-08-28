Smotrich'in başında olduğu Dini Siyonizm Partisi, sosyal medyadan paylaştığı yapay zekaya hazırlatılan kısa videoda, İsrail'in kuzeyindeki Celile ve güneyindeki Necef bölgelerine yönelik yeni bir "Yahudileştirme ve yerleşim planı" başlatacağı belirtildi. "Ahmed korkmakta haklı" sloganıyla paylaşılan reklamda, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir Filistinli, İsrail vatandaşı bir Filistinliyi arayarak "Smotrich bize yaptığının aynısını size de yapmaya geliyor." ifadesini kullanıyor.

Evi silahlı yerleşimciler tarafından kuşatılan ve daha sonra askeri güçler tarafından el konulan Yousef Hassan (solda), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Kusra bölgesinde, Filistin asıllı Amerikalı Loui Ridi'nin mülküne giren İsrailli bir yerleşimciyi (sağda) görüntülüyor. (REUTERS)

Videodaki Filistinli, "(Smotrich) Topraklara el koyacak, kasabalar ve çiftlikler kuracak; bizim için artık her şey kaybedildi." diye konuşuyor.



Konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında da aşırı sağcı Bakan Smotrich, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen 1948 Arapları'nın "kuzeydeki Celile ve güneydeki Necef bölgelerini işgal ettiğini" ileri sürerek İsrail'in çeperindeki Arap çoğunluklu bölgeleri "Yahudileştirme planını" ana hatlarıyla ortaya koyan yeni bir kampanya başlattı.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarını Celile ve Necef'te de gerçekleştireceğini ifade eden Smotrich, söz konusu bölgelerde "Filistinli nüfusun artmasını, İmar ve Planlama İdaresi'nin Siyonist idealleri terk eden politikalarına" bağladı. Kurumdaki yetkilileri Siyonizm karşıtı olmakla suçlayan Smotrich, "Yahudi yerleşim planlarını" hayata geçirebilmek için bu bürokratları görevden alıp yerlerine yenilerini getireceklerini dile getirdi.



Mevcut hükümet döneminde bu planı neden uygulamadığı sorulduğunda ise Smotrich, Filistin topraklarından gasbedilen bölgelere İsrail yerleşimlerinin kurulduğu, giderek daha fazla Filistinlinin, saldırılar ve ev yıkımlarıyla yerinden edildiği ve mülksüzleştirildiği Batı Şeria'ya işaret ederek "Ama bunu Batı Şeria'da yaptım." yanıtını verdi.