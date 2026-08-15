Batı’daki “Yahudi-Hristiyan değerleri” söyleminin perde arkası: Uzman isim Müslümanların nasıl ötekileştirildiğini anlattı

Batı siyasetinde son zamanlarda sıkça duyulan "Yahudi-Hristiyan değerleri" ifadesi tartışma konusu oldu. Bu ifadenin sanıldığı gibi dini bir birlikteliği anlatmadığı, siyasi bir kılıf olarak kullanıldığı değerlendirilirken, Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Mobashra Tazamal, kullanılan bu dilin Müslümanları toplumun dışına ittiğini belirtti.

Batılı siyasetçilerin sıkça "Yahudi-Hristiyan değerleri" ifadesine sarıldığını belirten değerlendirmelerde, uzmanlar bu kavramın dini bir birlikteliği değil, tamamen siyasi bir hesabı temsil ettiğini vurguladı. YAHUDİ-HRİSTİYAN DEĞERLERİ SÖYLEMİNİN ARKA PLANINDA NE VAR?

"MÜSLÜMANLAR TOPLUMUN DIŞINA İTİLMİŞ BİRER ÖTEKİ GİBİ KONUMLANDIRILIYOR" Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Mobashra Tazamal, "Yahudi-Hristiyan" kavramının son yıllarda bu açıdan ele alınması gerektiğini belirterek, kullanılan söylemin Müslümanları toplumun dışına ittiğini ifade etti.

Tazamal, "Son yıllarda Yahudi-Hristiyan kavramına bu açıdan bakmak lazım. Her şeyden önce bu söylem Müslümanları bizden olmayan, ırksal ve dini anlamda toplumun dışına itilmiş birer öteki gibi konumlandırıyor. İslam'ı ve Müslümanları adeta medeniyetimizin karşısındaki en büyük öteki olarak kurgulamaya yarıyor." dedi.

"Müslümanlar doğrudan öteki, hatta içimizdeki düşman haline getirildi." diyen Tazamal, "Çünkü hem farklı bir ırktan hem de farklı bir dinden kabul ediliyorlar. Bizim gibi inanmıyorlar, 'onlar saptı' anlayışındaki eski Haçlı zihniyeti yetmezmiş gibi bir de medeniyetimize yönelik bir tehdit olarak görülüyorlar." ifadelerini kullandı.