Buna rağmen göstericiler, bölgedeki Filistinli ailelere gıda, su ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı.

Göstericiler, Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesinde toplandı. Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre göstericiler, kuşatma altındaki evlerde yaşayanları ziyaret etmek ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak amacıyla evlere doğru ilerledi.

Filistinliler ile yabancı ve sol görüşlü İsrailli aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde cuma günü protesto düzenledi. Aktivistler, ardından İsrailli işgalciler tarafından beş gündür kuşatma altında tutulan üç Filistinli ailenin evlerine doğru yürüdü.

Batı Şeria (AA)

İSRAİLLİ İŞGALCİLER KUŞATMAYI 5. GÜNE TAŞIDI

Daha önce İsrailli işgalciler, Ras el-Ayn bölgesindeki üç Filistinli ailenin evlerinin önüne, kuşatmanın beşinci gününde yeniden bir çadır kurdu.

Görgü tanıkları, işgalcilerin Filistinli evlerinin önüne çadırı yeniden kurmasının ardından İsrail işgal güçlerinin bölgeye geldiğini ve çadırı söktüğünü aktardı.

Tanıklar, buna rağmen İsrailli işgalcilerin evleri kuşatmaya ve bölge sakinlerinin hareketlerini kısıtlamaya devam ettiğini söyledi.

İsrail güçleri de bölgede konuşlanmayı sürdürdü. Askeri araçlar ve işgal güçlerinin Kusra'ya girip çıkmaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ BİR GÜN ÖNCE BELDEYE BASKIN DÜZENLEDİ

Gelişmeler, yüzlerce İsrail işgal güçlerinin bir gün önce beldeye baskın düzenlemesinin ardından yaşandı.

Kusra Belediye Meclisi Başkanı Abdul Azim Vadi, perşembe günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 16 Filistinli eve el koyduğunu ve bu evleri askeri karakola dönüştürdüğünü söyledi.

Vadi, işgal güçlerinin daha önce İsrailli işgalciler tarafından kuşatma altında tutulan ailelerin yaşadığı bazı evler de dahil olmak üzere, çok sayıda evdeki sakinleri tahliye ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise İsrail işgal güçlerinin cuma sabahı, bir gün önce el koydukları Filistinli evlerden çekildiğini aktardı.

ÜÇ AİLE GÜNLERDİR KUŞATMA ALTINDA

Ras el-Ayn bölgesindeki üç Filistinli aile, pazar gününden bu yana onlarca İsrailli işgalcinin kuşatması altında bulunuyor.

Filistinlilerin aktardığı bilgilere göre işgalciler, evlerin çevresine bir çadır ve başka geçici yapılar kurdu. Evlerin bulunduğu bölgeye giden yollar kapatılırken, gıda, su ve ilaç ulaştırılması engellendi.

Ayrıca evlerdeki su ve elektrik hatlarının kesildiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre İsrailli işgalciler, söz konusu evlere el koymaya yönelik girişimlere yaklaşık dört ay önce başladı.

Aileler ise kuşatmanın kendilerini evlerinden ayrılmaya zorlamak ve ardından mülklerine el koymak amacı taşımasından endişe ediyor.

BATI ŞERİA'DA İŞGALCİ SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria genelinde İsrailli işgalcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları yoğunlaştı.

Bu durum, Filistinlilerin yanı sıra uluslararası çevrelerin de Batı Şeria'da toprak ve evlere yönelik el koymaların ve bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesinin giderek arttığı konusunda uyarılarda bulunmasına yol açtı.