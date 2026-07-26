Siyonistler Batı Şeria'daki camiyi ateşe verdi! Duvarlara Filistinlileri hedef alarak ölüm tehditleri yazdılar

Katil İsrail, Batı Şeria'da Rahmet Camii'ni kundaklayarak duvarlara Filistin halkına yönelik ölüm tehditleri yağdırdı. (AA)

FİLİSTİN HALKINA ÖLÜM TEHDİTLERİ

AA muhabirine konuşan Kusra Belediye Başkanı Abdülazim El-Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabaha karşı beldeye baskın düzenleyerek inşası devam eden Rahmet Camisi'ni kundakladığını ve duvarlarına ırkçı ve ölüm tehdidi içeren ifadeler yazdığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle kendisinin ve diğer belde sakinlerinin büyük korku ve endişe içinde olduğunu belirten El-Vadi, caminin kundaklanmasının Kusra'da ilk olmadığını, 2011'de Nurayn Camisi'nin de kundaklandığını ve duvarlarına benzer şekilde ırkçı ve tehdit içerikli ifadeler yazıldığını hatırlattı.

Filistinli Başkan, "Bugün de Kusra'daki ikinci cami olan Rahmet Camisi'ni ateşe verdiler ve üzerine ırkçı ifadeler yazdılar." dedi. Bölge sakinlerine yönelik tehdit içeren ifadelerin "Kundaklamalar camilerden başlayacak", iki gün önce Tel beldesine yönelik saldırılar sırasında çıkan arbedede öldürülen İsrailliye atıfla "Eliyahu için intikam" ve "kanlı intikam" şeklinde olduğunu aktardı.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların giderek arttığını dile getiren El-Vadi, şöyle devam etti:

"Yerleşimci saldırıları devam ediyor. Sürekli Batı Şeria'daki Filistin köylerinde yaşayan çiftçilere ve halka saldırılar düzenleniyor. Sürekli olarak koyunları çalıyor, ağaçları söküyor, evleri yakıyor ve araçları yakıp kundaklıyorlar. Şiddet giderek daha da artıyor. Kusra köyünde yaşayan vatandaşlarımızın hayatları konusunda büyük bir korku ve tehlike hissediyoruz."