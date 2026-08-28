Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Harald'ın "huzur içinde" yaşamını yitirdiği belirtildi.

24 Haziran 1998'de çekilen bu fotoğrafta, Norveç Kralı 5. Harald, ülkenin güneybatısındaki Farsund kentini ziyareti sırasında Norveç bayrakları arasında görülüyor. (AFP)

53 YILLIK HAZIRLIĞIN ARDINDAN TAHTA ÇIKTI

Kral Harald'ın ölümüyle birlikte gözler oğlu Veliaht Prens Haakon'a çevrildi.

53 yaşındaki Haakon, babasının sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği dönemlerde birçok kez kral naibi olarak görev yaptı. Onlarca yıl boyunca Norveç tahtına hazırlanmış olan Haakon, babasının hayatını kaybetmesiyle ülkenin yeni hükümdarı oldu.

Haakon, 20 Temmuz 1973'te Oslo'da dünyaya geldi. Norveç Deniz Harp Okulu'nda askeri eğitim alan Haakon, Deniz Kuvvetlerinde amiral, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ise general rütbesine ulaştı.

Eğitimini yurt dışında da sürdüren Haakon, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde siyaset bilimi, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda ise kalkınma çalışmaları eğitimi aldı.