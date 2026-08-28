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Norveç Kralı Harald 89 yaşında hayatını kaybetti! Tahtın yeni sahibi belli oldu, işte Norveç'in yeni kralı Haakon

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Norveç Kralı Harald 89 yaşında hayatını kaybetti! Tahtın yeni sahibi belli oldu, işte Norveç'in yeni kralı Haakon

Norveç Kralı 5. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Sarayı, kralın Oslo Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Harald'ın ardından 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon Norveç'in yeni kralı oldu.

Norveç'te 5. Harald dönemi sona erdi. Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın 28 Ağustos Cuma günü saat 06.35'te Oslo Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Harald'ın "huzur içinde" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kralın ölümünün ardından Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nda bayrak yarıya indirildi. Sabah saatlerinde sarayın önünde toplanan kalabalık, bayrağın yarıya indirilmesinin ardından sarayın avlusuna akın etti. Sarayın önüne yüzlerce çiçek bırakıldı.

24 Haziran 1998'de çekilen bu fotoğrafta, Norveç Kralı 5. Harald, ülkenin güneybatısındaki Farsund kentini ziyareti sırasında Norveç bayrakları arasında görülüyor. (AFP)24 Haziran 1998'de çekilen bu fotoğrafta, Norveç Kralı 5. Harald, ülkenin güneybatısındaki Farsund kentini ziyareti sırasında Norveç bayrakları arasında görülüyor. (AFP)

53 YILLIK HAZIRLIĞIN ARDINDAN TAHTA ÇIKTI

Kral Harald'ın ölümüyle birlikte gözler oğlu Veliaht Prens Haakon'a çevrildi.

53 yaşındaki Haakon, babasının sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği dönemlerde birçok kez kral naibi olarak görev yaptı. Onlarca yıl boyunca Norveç tahtına hazırlanmış olan Haakon, babasının hayatını kaybetmesiyle ülkenin yeni hükümdarı oldu.

Haakon, 20 Temmuz 1973'te Oslo'da dünyaya geldi. Norveç Deniz Harp Okulu'nda askeri eğitim alan Haakon, Deniz Kuvvetlerinde amiral, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ise general rütbesine ulaştı.

Eğitimini yurt dışında da sürdüren Haakon, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde siyaset bilimi, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda ise kalkınma çalışmaları eğitimi aldı.

Soldan sağa Norveç Kralı 5. Harald, Veliaht Prenses Mette-Marit, Prenses Ingrid Alexandra, Veliaht Prens Haakon, Prens Sverre Magnus ve Kraliçe Sonja, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Oslo'da Fridheim Anaokulu öğrencilerinin yaptığı zencefilli kurabiye evini inceliyor. (AP)Soldan sağa Norveç Kralı 5. Harald, Veliaht Prenses Mette-Marit, Prenses Ingrid Alexandra, Veliaht Prens Haakon, Prens Sverre Magnus ve Kraliçe Sonja, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Oslo'da Fridheim Anaokulu öğrencilerinin yaptığı zencefilli kurabiye evini inceliyor. (AP)

KRALİYETTEN KÜRESEL SAHNEYE UZANAN KARİYER

Haakon, kraliyet görevlerinin yanı sıra uluslararası çalışmalarda da aktif rol üstlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda iyi niyet elçisi olarak görev yapan Haakon; yoksulluğun ortadan kaldırılması, gençlerin liderliği ve uluslararası ticaret konularına odaklandı.

Ayrıca evrensel insani değerler, iklim eylemi ve dijital inovasyona odaklanan küresel girişim Global Dignity'nin kurucu ortakları arasında yer aldı.

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDEYDİ

Haakon, 2001 yılında Mette-Marit Tjessem Hoiby ile evlendi.

Mette-Marit'in daha önce bekar bir anne olması ve kraliyet ailesi dışından gelmesi, evlilik öncesinde Norveç medyasında yoğun tartışmalara neden oldu. Çift, Mette-Marit'in geçmişiyle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Haakon ve Mette-Marit'in Prenses Ingrid Alexandra ve Prens Sverre Magnus adında iki çocuğu bulunuyor. Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby de çift tarafından büyütüldü.

Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit, 24 Mart 2026'da Norveç'in Oslo kentindeki Kraliyet Sarayı'nın Kuş Odası'nda fotoğraf için poz veriyor. (REUTERS)Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit, 24 Mart 2026'da Norveç'in Oslo kentindeki Kraliyet Sarayı'nın Kuş Odası'nda fotoğraf için poz veriyor. (REUTERS)

NORVEÇ TAHTININ YENİ VARİSİ KİM?

Haakon'un kral olmasıyla birlikte gözler bir sonraki nesle çevrildi.

Haakon ve Mette-Marit'in kızı Prenses Ingrid Alexandra, Norveç tahtının yeni sıradaki varisi konumuna geldi.

KRAL HARALD'IN SAĞLIK SORUNLARI

Norveç'in 1991'den bu yana hükümdarı olan Harald, son yıllarda birçok sağlık sorunu yaşadı.

Kral, 17 Ağustos'tan itibaren Oslo'da hemolitik anemi nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Söz konusu hastalık, kırmızı kan hücrelerinin normalden daha hızlı parçalanmasına neden oluyor ve yorgunluk ile nefes darlığına yol açabiliyor.

Kraliyet ailesi, Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğunun açıklanmasının ardından perşembe günü hastanede kralın başucunda toplandı.

Norveç Veliaht Prensi Harald ve Sonja Haraldsen, 29 Ağustos 1968'de Norveç'in Oslo kentindeki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen düğünlerinin ardından, Kuş Odası'nda nedimeleri Ian Henriksen (sağda), Anita Henriksen, Lis Haraldsen ve Ingeborg Lorentzen ile birlikte fotoğraflandı. (REUTERS)Norveç Veliaht Prensi Harald ve Sonja Haraldsen, 29 Ağustos 1968'de Norveç'in Oslo kentindeki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen düğünlerinin ardından, Kuş Odası'nda nedimeleri Ian Henriksen (sağda), Anita Henriksen, Lis Haraldsen ve Ingeborg Lorentzen ile birlikte fotoğraflandı. (REUTERS)

Eşi Kraliçe Sonja, Haakon, Mette-Marit ve ailenin yetişkin üyeleri perşembe günü büyük ölçüde Harald'ın yanında bulundu. Norveç basınında Haakon'un gece boyunca babasının başında beklediği aktarıldı.

"KRAL HARALD NORVEÇ'İ SEVDİ, NORVEÇ DE KRALINI SEVDİ"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Harald'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada haberi "derin bir üzüntüyle" karşıladığını belirtti.

Store, tüm ülkenin yas tuttuğunu ancak aynı zamanda Harald'ın Norveç'e adanmış uzun yaşamı nedeniyle minnet duyduğunu ifade etti.

Norveç Başbakanı, "Kral Harald Norveç'i sevdi. Norveç de kralını sevdi." dedi.

Harald'ın ardından tahta geçen Haakon'un kısa süre içinde hükümetle görüşmesi bekleniyor.

Norveç Kraliyet Ailesi, Harald'ın toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren konumu ve gösterişten uzak yaşam tarzı nedeniyle ülkede genel olarak yüksek bir popülerliğe sahipti.

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