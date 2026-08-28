Norveç Kralı Harald 89 yaşında hayatını kaybetti! Tahtın yeni sahibi belli oldu, işte Norveç'in yeni kralı Haakon
Norveç Kralı 5. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Sarayı, kralın Oslo Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Harald'ın ardından 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon Norveç'in yeni kralı oldu.
Norveç'te 5. Harald dönemi sona erdi. Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın 28 Ağustos Cuma günü saat 06.35'te Oslo Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Harald'ın "huzur içinde" yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kralın ölümünün ardından Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nda bayrak yarıya indirildi. Sabah saatlerinde sarayın önünde toplanan kalabalık, bayrağın yarıya indirilmesinin ardından sarayın avlusuna akın etti. Sarayın önüne yüzlerce çiçek bırakıldı.
53 YILLIK HAZIRLIĞIN ARDINDAN TAHTA ÇIKTI
Kral Harald'ın ölümüyle birlikte gözler oğlu Veliaht Prens Haakon'a çevrildi.
53 yaşındaki Haakon, babasının sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği dönemlerde birçok kez kral naibi olarak görev yaptı. Onlarca yıl boyunca Norveç tahtına hazırlanmış olan Haakon, babasının hayatını kaybetmesiyle ülkenin yeni hükümdarı oldu.
Haakon, 20 Temmuz 1973'te Oslo'da dünyaya geldi. Norveç Deniz Harp Okulu'nda askeri eğitim alan Haakon, Deniz Kuvvetlerinde amiral, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ise general rütbesine ulaştı.
Eğitimini yurt dışında da sürdüren Haakon, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde siyaset bilimi, Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda ise kalkınma çalışmaları eğitimi aldı.
KRALİYETTEN KÜRESEL SAHNEYE UZANAN KARİYER
Haakon, kraliyet görevlerinin yanı sıra uluslararası çalışmalarda da aktif rol üstlendi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda iyi niyet elçisi olarak görev yapan Haakon; yoksulluğun ortadan kaldırılması, gençlerin liderliği ve uluslararası ticaret konularına odaklandı.
Ayrıca evrensel insani değerler, iklim eylemi ve dijital inovasyona odaklanan küresel girişim Global Dignity'nin kurucu ortakları arasında yer aldı.
ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDEYDİ
Haakon, 2001 yılında Mette-Marit Tjessem Hoiby ile evlendi.
Mette-Marit'in daha önce bekar bir anne olması ve kraliyet ailesi dışından gelmesi, evlilik öncesinde Norveç medyasında yoğun tartışmalara neden oldu. Çift, Mette-Marit'in geçmişiyle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
Haakon ve Mette-Marit'in Prenses Ingrid Alexandra ve Prens Sverre Magnus adında iki çocuğu bulunuyor. Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby de çift tarafından büyütüldü.