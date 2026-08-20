Trump'tan İran'a karşı yeni ekonomik operasyon kararı: Eşi benzeri görülmemiş olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik operasyon ilan etti. Trump, İran'a finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları üzerinden destek sağlayan ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir ekonomik operasyon ilan etti. Trump, Tahran yönetimine ekonomik destek sağlayan ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
Trump İran ekonomik operasyonuna ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu.
Trump, İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini belirterek ekonomik baskının genişletileceğini açıkladı.
TRUMP: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÖLÇEKTE OLACAK
Trump, kararını, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." sözleriyle duyurdu.
ABD Başkanı ayrıca İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini ve askeri fabrikalarının enkaz hâlinde olduğunu öne sürdü. Trump, İran'ın para biriminin değersiz olduğunu ve ülkenin "pamuk ipliğine bağlı" durumda bulunduğunu savundu.
İRAN'A DESTEK VEREN ÜLKELERE EKONOMİK SONUÇ UYARISI
Trump, ekonomik operasyonun yalnızca İran'ı hedef almayacağını belirtti. İran'a ekonomik destek sağlanmasına izin veren ülkelerin de sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz."
MÜTTEFİKLERE ABD'NİN YANINDA DURMA ÇAĞRISI
Trump, İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için ABD'nin tüm müttefiklerinin Washington'ın yanında durmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
İran'ın köşeye sıkıştığını savunan Trump, ilan ettiği önlemlerin İran'ın "dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini" felce uğratacağını ifade etti.