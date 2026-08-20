Trump'tan İran'a karşı yeni ekonomik operasyon kararı: Eşi benzeri görülmemiş olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir ekonomik operasyon ilan etti. Trump, Tahran yönetimine ekonomik destek sağlayan ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.

Trump İran ekonomik operasyonuna ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu.

Trump, İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini belirterek ekonomik baskının genişletileceğini açıkladı.

TRUMP: EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÖLÇEKTE OLACAK

Trump, kararını, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." sözleriyle duyurdu.

ABD Başkanı ayrıca İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini ve askeri fabrikalarının enkaz hâlinde olduğunu öne sürdü. Trump, İran'ın para biriminin değersiz olduğunu ve ülkenin "pamuk ipliğine bağlı" durumda bulunduğunu savundu.