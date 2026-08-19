Trump'tan İran'a hem rest hem diyalog mesajı: "Belki bir noktada konuşuruz”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde yapımı süren helikopter pistini tanıtırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve İran'a ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, Kim Jong-un ile bu yılın ilerleyen döneminde görüşeceğini açıklarken İran'ın nükleer silah sahibi olmasına kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi. Ancak İran'la müzakere kapısını tamamen kapatmayan Trump, "Belki bir noktada onlarla konuşuruz" diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Tahran'la müzakere kapısının tamamen kapanmadığını belirterek yeniden görüşme ihtimalinin olabileceğine işaret etti.

KİM JONG-UN İLE YENİDEN MASAYA OTURACAK

Trump'a Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile mektuplaşıp mektuplaşmadığı soruldu. ABD Başkanı, "Bunu size söyleyemem" diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kim Jong-un ile görüşme ihtimalinin sorulması üzerine ise Trump, Kuzey Kore lideriyle ilişkisine vurgu yaptı. Trump, "Kendisiyle iyi anlaşıyorum. Onunla iyi anlaşıyor olmak kötü bir şey değil" dedi.

Trump, bu yılın ilerleyen döneminde Kim Jong-un ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya ise net yanıt verdi:

"Evet, görüşeceğim."

"57 NÜKLEER SİLAHLARI VAR"

Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine de dikkat çeken Trump, ülkenin 57 nükleer silaha sahip olduğunu söyledi.

Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemesi gerekirdi. O dönemde başkan olsaydım buna izin vermezdim. Ama artık bu silahlara sahipler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Kuzey Kore konusunda geçmişe dönük eleştirilerini sürdürürken İran'a yönelik tavrını da sert sözlerle ortaya koydu:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremem."

Trump ayrıca Kim Jong-un'un sorun çıkaracağına inanmadığını savunarak ABD yönetimine yönelik çarpıcı bir mesaj verdi. Trump, "Kim Jong-un'u çok iyi tanıyorum ve kendisi bir sorun çıkaracak değil. Akıllı bir başkanımız olduğu sürece sorun çıkmaz. Ama aptal bir başkanımız olursa muhtemelen işler pek iyi gitmeyecektir" dedi.

HÜRMÜZ'DE "TAM DENETİM" İDDİASI

Trump'ın gündeminde İran ve Hürmüz Boğazı da vardı. İran'a ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı sorulan Trump, son dönemde boğazdan çok sayıda geminin geçtiğini belirtti.

Trump, "Dün gece boğazdan çok sayıda gemi geçti. Geçiş üzerinde tam bir denetime sahibiz" dedi.

İnsansız hava aracı saldırılarının zaman zaman rahatsızlık oluşturduğunu belirten Trump, buna rağmen durumun kontrol altında olduğunu savunarak, "Arada bir insansız hava aracı saldırılarının oluşturduğu rahatsızlık dışında durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca petrol akışının sürdüğünü belirterek, "Son birkaç haftada büyük miktarda petrol geldi. Gerçekten çok fazla petrol" dedi.

PETROL FİYATI İÇİN 300 DOLAR RESTİ

Petrol fiyatlarının 300 dolara çıkmadığını savunan Trump, bunda petrol arzının etkili olduğunu söyledi.

Trump, "Petrolün varil fiyatının herkesin söylediği gibi 300 dolara çıkmamasının nedenlerinden biri de bu. Şu anda 83, 84 veya 85 dolar civarında. Bu iş sona erdiğinde çok daha düşük olacak" dedi.

ABD Başkanı, petrol arzının yüksek olduğunu vurgulayarak fiyatların 300 hatta 350 dolara ulaşmamasının nedenlerinden birinin ABD'den gelen petrol olduğunu savundu.

Trump, alıcıların alternatif kaynaklara yöneldiğini de belirterek Texas, Louisiana ve Alaska'yı işaret etti.

"İnsanlar petrol almak için ABD'ye geliyor. Bana, 'Bunu söylemeseniz daha iyi, insanlar yanlış anlayabilir' diyorlar ama gerçek bu. Petrol almak için Texas, Louisiana ve Alaska'ya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

İRAN'A KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Trump, İran'la müzakere ihtimaline ilişkin soruya ise dikkat çeken bir yanıt vererek, "Belki bir noktada onlarla konuşuruz. Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de belki bir aşamada görüşebiliriz" dedi.

Ancak Trump'ın şartı netti. İran'ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı, sözlerini sert bir ifadeyle tamamladı:

"Nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeleri gerekiyor. Nükleer silah sahibi olmamaları gerekiyor. İran nükleer silaha sahip olamaz."