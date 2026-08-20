Ailenin başkent Londra dışında, Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacağı aktarıldı. Güncel uluslararası haberlerde de çiftin İngiltere'ye dönüş planı yer aldı.

İngiliz basınına göre çift, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönecek.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüş hazırlığında olduğu bildirildi.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle (Arşiv)

ARCHIE VE LILIBET İNGİLTERE'DE OKULA BAŞLAYACAK

Dönüş planının çocukları da kapsadığı belirtildi. Prens Archie ile Prenses Lilibet'in eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacağı bildirildi.

AP de çocukların İngiltere'deki okullara kaydedildiğini ve eylül ayında eğitime başlayacağını aktardı.

KRAL CHARLES'A DÖNÜŞ PLANI BİLDİRİLDİ

Yerel haberlere göre Kral 3. Charles, çiftin dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildi. Kral Charles'ın aileyi daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın da dönüş planı hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

GEÇEN AY KRAL CHARLES'I ZİYARET ETTİLER

Prens Harry ve Meghan Markle'ın geçen ay çocuklarıyla Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettiği, ancak taşınma planının bu görüşmede gündeme gelmediği aktarıldı.

Temmuz ayındaki aile ziyareti Buckingham Sarayı kaynaklı haberlerde de doğrulandı. CBS News, Harry, Meghan ve çocuklarının Kral Charles ile Kraliçe Camilla tarafından Highgrove House'da ağırlandığını bildirdi.

KRALİYET GÖREVLERİNE DÖNÜŞ PLANLANMIYOR

Çiftin İngiltere'ye dönüşü, Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak yeniden görev alacakları anlamına gelmiyor. Yerel basında böyle bir plan bulunmadığı belirtildi.

AP'nin güncel haberinde de Harry ve Meghan'ın Kraliyet görevlerine yeniden başlamayacakları bildirildi.

2020'DE ABD'YE TAŞINMIŞLARDI

Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılacağını açıklamasının ardından Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.

Harry daha sonraki televizyon programlarında ve kitabında Kraliyet ailesine yönelik suçlamalarda bulunmuş, babası ve kardeşiyle ilişkisine dair ayrıntılar paylaşmıştı. Çiftin Kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından yaşanan anlaşmazlıklar uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.