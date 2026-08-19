Yunanistan'da korkutan tablo! 1 haftada 47 Batı Nil virüsü görüldü

Yunanistan'da bir haftada 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi. Bu virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 4 artarak 13'e ulaştı.