Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etti! İran'dan tehdit gibi cevap
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise paylaşıma tepki göstererek, "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine" yönelik açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Yeni ABD Toprağı" ifadesiyle Hürmüz Boğazı'na ait bir harita yer aldı.
Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" diye konuşmuştu.
Sosyal medya hesabındaki başka bir paylaşımda da Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.
İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalelerini ve deniz ablukasını sona erdirmediği, 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.
İRAN'DAN SERT CEVAP: "BU HAYALPERESTİN YANILGILARINI DÜZELTECEĞİZ"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın boğaza ilişkin "yanılgısının" yakında düzeltileceğini ifade etti.
Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
Garibabadi'nin açıklaması, Trump'ın söz konusu paylaşımının ardından İran tarafından Hürmüz Boğazı'yla ilgili yapılan sert açıklamalardan biri oldu.