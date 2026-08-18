WSJ duyurdu: İran, ABD saldırıları sonrası savaşı büyütmek için Devrim Muhafızları ve müttefikleriyle kapsamlı hazırlık yaptı

İran'da savaşın sona ermesi için yürütülen diplomatik temasların perde arkasında bambaşka bir hazırlığın yapıldığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın (WSJ) İranlı ve Arap yetkililer ile istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre Tahran'daki sertlik yanlısı yönetim, ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından savaşı bitirmeye değil, daha uzun ve daha maliyetli bir çatışmaya hazırlanmaya başladı.

WSJ'nin ele geçirdiği iletişim kayıtları ve diğer istihbarat bilgilerine göre İran yönetimi, ABD ile yürütülen görüşmeleri savaşın sonu olarak görmedi. Tahran'daki sertlik yanlısı isimler, Washington ile yapılan anlaşmanın ABD ve İsrail'e yeni bir saldırı için zaman kazandırabilecek bir hamle olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine İran, diplomasi masasını açık tutarken askeri ve güvenlik mekanizmasını daha büyük bir çatışmaya göre yeniden şekillendirdi.

Bu hazırlığın merkezinde İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun güçlendirilmesi, füze ve insansız hava aracı üretiminin hızlandırılması, deneyimli savaş komutanlarının kritik görevlere getirilmesi ve İran'ın bölgedeki silahlı müttefikleriyle koordinasyonun artırılması bulunuyor. Daha da dikkat çekici olan ise Tahran'ın artık yalnızca kendi topraklarını savunmaya odaklanmaması. WSJ'ye göre İran yönetiminde savaşın maliyetini ABD ve bölgedeki müttefiklerine daha ağır biçimde ödetme fikri güç kazanıyor.

ABD SALDIRILARI SONRASI TAHRAN'DA HESAP DEĞİŞTİ ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, Washington açısından Tahran'ı müzakere masasına çekme ve İran'ın askeri kapasitesini baskı altına alma amacı taşısa da WSJ'nin aktardığı istihbarat, İran yönetiminin yaşananları farklı değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Trump yönetimi haziran ayında İran'la bir mutabakat zaptı imzaladığında Washington'un hedefi savaşın tansiyonunu düşürmek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açmak ve çatışmayı sona erdirecek bir sürecin önünü açmaktı. Ancak İran'ın sertlik yanlısı liderleri anlaşmaya güvenmedi.