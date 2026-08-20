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İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasını ihlal etti: Uçakların Dera üzerinde görüldüğü bildirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasını ihlal etti: Uçakların Dera üzerinde görüldüğü bildirildi

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. İhlale ilişkin bilgi Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.

SANA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Dera üzerinde Suriye hava sahasına girdi.

Kaynak metinde uçakların sayısı, ihlalin saati ve süresine ilişkin bilgi yer almadı.

18 AĞUSTOS'TA İDLİB'E SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İsrail ordusuna ait savaş uçakları 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Kaynakta Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın atıl durumda olduğu belirtildi.

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