İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin idari ve yönetim sisteminde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yavaş işleyen sistem ve "kapalı zihinlerle" hedeflere ulaşılamayacağını belirten Pezeşkiyan, mevcut sürecin devamının zaman ve kaynak israfına yol açacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin idari ve yönetim sisteminde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, mevcut yapının zaman ve kaynak kaybına yol açtığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, tarım alanında faaliyet gösteren uzman ve gönüllülerle bir araya geldi.

Mesud Pezeşkiyan, toplantıda İran'ın mevcut koşullarını ve üretim ile kalkınma politikalarını değerlendirdi.

PEZEŞKİYAN: HEDEFLERİMİZE ULAŞAMAYIZ

İran Cumhurbaşkanı, savaşın yol açtığı sorunların yanı sıra ülkenin su kaynaklarındaki kısıtlılık, çeşitli dengesizlikler ve iklim kaynaklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, üretim ve kalkınma politikalarının bu koşullar dikkate alınarak hazırlanması ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, "Yavaş işleyen bir idari sistem ve kapalı zihinlerle hedeflerimize ulaşamayız. Bu sürecin devamı zaman ve kaynak israfından başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İDARİ VE YÖNETİM REFORMU MESAJI

Ülkenin sorunlarının yönetiminde daha fazla "fedakar ve mücadeleci bir anlayışa" ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Pezeşkiyan, idari ve yönetim reformlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, reformların mevcut kısıtlamaların ve baskıların aşılmasını gerektirdiğini belirtti.

REFORMLAR İÇİN AŞAMALI SÜREÇ VURGUSU

İran Cumhurbaşkanı, idari ve yönetim sistemindeki reformların nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin de mesaj verdi.

Pezeşkiyan, söz konusu reformların aşamalı, sistematik ve gerçekçi bir süreç doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.