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Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında 9 kişi öldü 28 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında 9 kişi öldü 28 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 28 kişi yaralandı. Kentin 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Ukrayna ordusu ülkeye yönelik hava saldırısının sürdüğünü duyurdu.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 28 kişi yaralandı. Saldırının ardından başkentin farklı noktalarında hasar oluşurken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 02.36'da başladığını ve başkente balistik füzelerin fırlatıldığını bildirdi.

BAŞKENTİN FARKLI NOKTALARINDA HASAR OLUŞTU

Kliçko, saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinde hasar meydana geldiğini belirtti. İlk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 28 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), başkentin 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Ekiplerin hasar gören bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

HAVA SALDIRISI DEVAM EDİYOR

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, güvenlik nedeniyle halkın uyarıları takip etmesini istedi.

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