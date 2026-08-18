ABD Donanmasına ait USS Benfold muhribinin Güney Çin Denizi'nde jeneratör arızası nedeniyle günlerce elektriksiz kaldığı açıklandı. Mürettebat içme suyu, gıda, tuvalet ve klima konusunda sıkıntı yaşarken gemiye ancak 30 Temmuz'da yeniden elektrik sağlanabildi. Olayda yaralanan olmadı.

ABD Donanmasına ait USS Benfold muhribi, Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldı. Gemideki mürettebat bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılamakta sorun yaşadı.

ABD 7. Filosu Sözcüsü Komutan Matthew Comer'in açıklamasına göre USS Benfold'da 24 Temmuz'da jeneratörleri etkileyen mühendislik arızası meydana geldi. Arızanın ardından gemide elektrik tamamen kesildi.

Mürettebat günlerce içme suyu, gıda, tuvalet ve klima konusunda sıkıntı yaşadı. Comer, olayda hiçbir askerin yaralanmadığını bildirdi. Olayın ana hatları uluslararası yayınların güncel haberleriyle de örtüşüyor.

ELEKTRİK 30 TEMMUZ'DA GERİ GELDİ

USS Benfold Filipinler'deki bir limana götürüldü. Gemiye elektrik 30 Temmuz'da yeniden sağlandı.

Comer'in verdiği bilgiye göre muhrip, elektrik sisteminin yeniden çalışmasının ardından bir hafta sonra operasyonlarına döndü.

Haricî kaynaklarda geminin dört gün boyunca güç kaybı yaşadığı ve 28 Temmuz'da Filipinler'deki Subic Bay'e götürüldüğü aktarılıyor. Elektriğin 30 Temmuz'da yeniden sağlandığı bilgisi de kaynak metinle örtüşüyor.

ABD DONANMASININ 7. FİLOSUNA BAĞLI

USS Benfold, ABD Donanmasının 7. Filosu bünyesinde görev yapıyor. ABD Donanmasının haziran ayındaki resmî açıklamasında geminin USS George Washington uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunda yer aldığı görülüyor.

Kaynak metne göre USS Benfold'un bağlı bulunduğu taarruz grubu, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini almak üzere Orta Doğu'ya ilerliyor.

USS ABRAHAM LINCOLN'DEKİ KOŞULLAR DA GÜNDEMDE

Kaynak metinde USS Abraham Lincoln'un son haftalarda mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle ABD kamuoyunda tartışıldığı belirtildi.

Haricî kaynaklarda da USS Abraham Lincoln'daki uzun süreli görev ve mürettebatın koşullarına ilişkin tartışmaların gündemde olduğu aktarılıyor.