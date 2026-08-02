Rusya açıkladı! Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne İHA saldırısı

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde personel geçiş koridorunun İHA saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. Rosatom, saldırının reaktör bölümüne birkaç metre mesafede gerçekleştiğini ancak santralin güvenli şekilde işletilmeye devam ettiğini açıkladı.