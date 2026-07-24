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Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'nın farklı bölgelerinde büyüyen orman yangınları Paris yönetimini Avrupa'dan yardım istemek zorunda bıraktı. Özellikle Bordeaux yakınlarındaki Gironde bölgesinde durumun kritik boyuta ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınmasını istedi. On binlerce kişinin tahliye edildiği ülkede yangınlarla mücadele için Hırvatistan ve Portekiz'den uçaklar, Çekya ve Slovakya'dan ise ağır helikopterler Fransa'nın yardımına koşuyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 1

Fransa, günlerdir devam eden büyük orman yangınlarını kontrol altına almakta zorlanıyor. Atlantik kıyılarından ülkenin güneyine kadar farklı noktalarda alevlerle mücadele sürerken tahliye edilenlerin sayısı on binlerle ifade ediliyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 2

Yangınların giderek büyümesi ve özellikle turistik bölgeleri tehdit etmesi üzerine çaresiz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden yardım talebinde bulundu.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 3

Reuters'ın aktardığına göre Macron, Fransa'nın yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınmasını resmen istediğini açıkladı.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 4

MACRON ÇARESİZ KALDI, AVRUPA'YA SESLENDİ

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 5

Fransa Cumhurbaşkanı, "Ülkemizi etkileyen yangınlar, özellikle de Gironde'daki yangınlar nedeniyle durum son derece kritik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 6

Paris yönetiminin AB'den yardım talebinin ardından Avrupa ülkeleri Fransa'nın imdadına yetişti.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 7

Macron'un verdiği bilgilere göre Hırvatistan iki Canadair yangın söndürme uçağı, Portekiz iki Air Tractor uçağı gönderiyor. Çekya ve Slovakya'dan ise iki ağır Black Hawk helikopteri yangınlarla mücadeleye destek verecek.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 8

AVRUPA FRANSA'NIN YARDIMINA KOŞTU

Yangınların büyüklüğü bu konuda önlem almayan Fransa'nın mevcut müdahale kapasitesini de zorluyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 9

dpa'nın aktardığı bilgilere göre Macron, Avrupa'dan gelecek hava desteğini açıklarken Fransa'nın AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktuğunu duyurdu.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 10

Böylece Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Fransa, kendi topraklarındaki yangınlarla mücadeleyi sürdürebilmek için diğer Avrupa ülkelerinin uçak ve helikopter desteğine başvurmuş oldu.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 11

Özellikle ülkenin güneybatısındaki yangınlar kritik seviyeye ulaştı.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 12

ON BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

dpa'nın haberine göre yangınlardan etkilenen çeşitli bölgelerde toplam 63 bin kişi tahliye edildi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 13

En ciddi yangınlardan biri Bordeaux yakınlarında devam ediyor. Çarşamba gününden bu yana bölgedeki kamp alanları ve tatil merkezlerinden yaklaşık 20 bin kişi başka bölgelere götürüldü.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 14

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Arcachon Körfezi'ndeki 10 yerleşim yerinden 20 bin kişinin daha ayrılmak zorunda olduğunu bildirdi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 15

Cap Ferret'deki tahliye operasyonunun boyutu ise dikkat çekti. Bölgedeki insanların güvenli noktalara taşınabilmesi için gemiler devreye sokuldu.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 16

23 BİN KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Bordeaux'nun güneyinde, Atlantik kıyısındaki Biscarrosse yakınlarında devam eden başka bir yangın nedeniyle de 23 bin kişi tahliye edildi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 17

Yangın özellikle kamp alanları ile tatil tesislerini tehdit ediyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 18

dpa'ya göre bu bölgedeki alevlerin etkilediği alan 2 bin 500 hektara ulaştı. Yangının, bir orman yolunda seyreden dağıtım aracının teknik arıza sonucu alev almasıyla başlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 19

Reuters ise Bordeaux'nun batısında hızla yayılan yangının en az 2 bin 400 hektarlık alanı etkilediğini ve yalnızca bir gecede 10 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 20

10 BİN HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Nuñez'in dpa'ya yansıyan açıklamasına göre yangınlardan biri 10 bin hektarlık alana yayıldı.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 21

Alevler 50 binayı tamamen yok ederken 80 bina da hasar gördü.

Yaklaşık 1.500 itfaiyeci, çok sayıda yangın söndürme uçağının desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 22

Yetkililere göre şu ana kadar siviller arasında yaralanan olmadı ancak bir itfaiyeci yaralandı. Hafta başında Bordeaux Havalimanı yakınlarında çıkan başka bir yangına müdahale eden iki itfaiyeci ise hayatını kaybetmişti.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 23

GÜNEY FRANSA DA ALEVLERE TESLİM

Yangın felaketi yalnızca Bordeaux ve Atlantik kıyılarıyla sınırlı kalmadı.

Marsilya'nın kuzeydoğusundaki Pontevès yakınlarında çıkan orman yangını yeniden alevlendi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 24

Bölgede yaklaşık 500 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, 800 civarında itfaiyeci ve 100'den fazla asker alevleri kontrol altına almak için görevlendirildi.

Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi 25

Fransa'daki yangınların ulaştığı boyut, yangın söndürme operasyonlarında daha önce kullanılmayan yöntemleri de gündeme getirdi.