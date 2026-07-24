Fransa yangınlarla baş edemedi: Macron AB'den yardım istedi
Fransa'nın farklı bölgelerinde büyüyen orman yangınları Paris yönetimini Avrupa'dan yardım istemek zorunda bıraktı. Özellikle Bordeaux yakınlarındaki Gironde bölgesinde durumun kritik boyuta ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınmasını istedi. On binlerce kişinin tahliye edildiği ülkede yangınlarla mücadele için Hırvatistan ve Portekiz'den uçaklar, Çekya ve Slovakya'dan ise ağır helikopterler Fransa'nın yardımına koşuyor.
Fransa, günlerdir devam eden büyük orman yangınlarını kontrol altına almakta zorlanıyor. Atlantik kıyılarından ülkenin güneyine kadar farklı noktalarda alevlerle mücadele sürerken tahliye edilenlerin sayısı on binlerle ifade ediliyor.
Yangınların giderek büyümesi ve özellikle turistik bölgeleri tehdit etmesi üzerine çaresiz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden yardım talebinde bulundu.
Reuters'ın aktardığına göre Macron, Fransa'nın yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye alınmasını resmen istediğini açıkladı.
MACRON ÇARESİZ KALDI, AVRUPA'YA SESLENDİ
Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Ülkemizi etkileyen yangınlar, özellikle de Gironde'daki yangınlar nedeniyle durum son derece kritik olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.