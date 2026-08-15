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Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Telegraph'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkenin tarihindeki en ağır orman yangınlarından bazılarıyla mücadele ettiği sırada Riviera'da jet ski üzerinde çekilen fotoğrafları büyük tepki topladı. Muhalefet, Macron'u "megalomani" ile suçlarken, yangınların bilançosu 95 bin hektara kadar ulaşan alan kaybı ve 220 bin kişinin tahliyesiyle ağırlaştı.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen görüntüleri ülkesinde tartışma yarattı. Fransa'nın güneyinde orman yangınlarının geniş alanları etkisi altına aldığı, yüz binlerce kişinin tahliye edildiği ve yangınların ekonomik maliyetinin milyarlarca sterline ulaştığı bir dönemde Macron'un deniz üzerinde güneş gözlükleriyle jet ski kullanırken görüntülenmesi, muhalefetin ve Fransız halkın sert eleştirilerine neden oldu.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 2

İngiliz The Telegraph gazetesi, Macron'un tatil görüntülerini "Fransa yanarken tatilde jet ski yapan Macron eleştirilerin hedefinde" başlığıyla gündeme taşıdı.

Gazetenin haberinde, 48 yaşındaki Fransız Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerindeki görüntülerinin ünlülerin yer aldığı Paris Match dergisinin kapağında yayımlanmasının ardından siyasi tartışmanın büyüdüğü aktarıldı.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 3

FRANSA ALEVLERLE MÜCADELE EDERKEN MACRON DENİZDE GÖRÜNTÜLENDİ

Macron'un fotoğrafları, Fransa'nın neredeyse aralıksız sıcak hava dalgalarının etkisi altında bulunduğu bir dönemde yayımlandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları geniş alanlara yayıldı. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin hesaplamalarına göre yangınlarda 95 bin hektara kadar alan yok oldu.

Bu rakam, son 20 yılda Fransa'da orman yangınlarının yok ettiği yıllık ortalama 14 bin 750 hektarlık alanın çok üzerinde.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 4

Yangın felaketinin ekonomik maliyetinin ise 14 milyar sterline kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 5

Tam da bu tablo içinde Macron'un Riviera'daki cumhurbaşkanlığı konutu Fort de Brégançon çevresinde jet ski kullanırken çekilen fotoğraflarının yayımlanması, Fransız muhalefetinin ve halkının hedefini Cumhurbaşkanı'na çevirdi.

Macron'un güneş gözlüklü, jet ski üzerindeki görüntüleri özellikle sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 6

"ONUN YERİ İTFAİYE ARACININ İÇİYDİ"

Komünist Senatör Pierre Ouzoulias, Europe 1'e yaptığı açıklamada Macron'un davranışını "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Ouzoulias, Cumhurbaşkanı'nın yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu.

Fransız senatör, "Şahsen, onu bir itfaiye aracında, itfaiyecilere yangını söndürmede yardım ederken görmeyi tercih ederdim. Onun yeri orasıydı" dedi.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 7

Macron'a yönelik en sert suçlamalardan biri ise sol görüşlü L'Après partisinden Alexis Corbière tarafından yöneltildi.

Corbière, Macron'un kasları ve güneş gözlükleriyle alay ederken, Fort de Brégançon'da kullandığı "çok kirletici deniz aracını" da eleştirdi.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 8

"BU GÖRÜNTÜ MUTLAK MEGALOMANİYİ GÖSTERİYOR"

Corbière, Macron'un fotoğraflarının sıradan bir tatil karesi olmadığını savundu.

Fransız siyasetçi, "Bu kurgulanmış görüntü, karakterinin mutlak megalomanisini ve ekolojik, sosyal ve demokratik krizi tamamen anlamadığını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 9

Böylece jet ski fotoğrafı, yalnızca Macron'un tatili üzerinden değil, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin içinde bulunduğu krizlere yaklaşımı üzerinden de siyasi tartışmanın merkezine oturdu.

Macron daha önce de kibirli ve sıradan Fransız halkından kopuk olmakla eleştirilmişti. The Telegraph, bu eleştirilerin özellikle ulusal acil durumlarda daha da sertleştiğine dikkat çekti.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 10

YANGINLARDA DEHŞET BİLANÇOSU: 95 BİN HEKTAR

Fransa'daki yangınların boyutu, Macron'a yönelik tepkilerin neden bu kadar sert olduğunu da ortaya koydu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre yangınlar 95 bin hektara kadar alanı yok etti.

Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux yakınlarında çıkan bir yangın, temmuz ayında 200'den fazla evi kül etti.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 11

YANGIN NEDENİYLE 220 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ.

Tahliye edilenler arasında İngiliz gurbetçiler, tatilciler ve bölgede ikinci ev sahibi olan kişiler de bulunuyordu.

Yani yangınlar yalnızca ormanlık alanları değil, yerleşim bölgelerini ve Fransa'nın önemli tatil merkezlerini de tehdit etti.

Yangınların ülke ekonomisine verdiği zararın ise 14 milyar sterline kadar ulaşabileceği tahmin edildi.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 12

MACRON'UN ÇEVRESİ GÖRÜNTÜLERİ BÖYLE SAVUNDU: "DİĞER LİDERLERLE GÖRÜŞÜYORDU"

Macron'un tatil görüntülerine yönelik tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı'nın çevresinden de savunma geldi. Macron'a yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı'nın ağustos tatilini Fransa'daki büyük yangın tamamen kontrol altına alınana kadar ertelediğini öne sürdü.

Aynı kaynaklar, Macron'un tatil sırasında da çalışmayı sürdürdüğünü ve diğer dünya liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 13

Ancak Macron'un çevresinden gelen bu açıklamalar, Fransa'daki tartışmayı dindirmedi. Zira tepkinin odağında Cumhurbaşkanı'nın tatil yapıp yapmadığından çok, ülkenin ağır bir yangın felaketiyle mücadele ettiği sırada kamuoyuna yansıyan görüntülerin yarattığı tablo yer aldı.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 14

PARIS MATCH KAPAĞI DA DİKKAT ÇEKTİ

Macron'un jet ski fotoğrafı, Paris Match dergisinin kapağında kullanıldı. Dergi, fotoğrafın üzerine "Emmanuel Macron: İktidardaki son yaz" başlığını yerleştirdi.

Kapakta yer alan görüntünün yanı sıra dergide Macron'un hover foil üzerinde bulunduğu başka fotoğraflar da yayımlandı. Bir başka karede Macron, güvenlik görevlileriyle dolu bir sürat teknesini kullanırken kahkaha atarken görüntülendi.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 15

Macron'un 73 yaşındaki eşi Brigitte Macron da başka bir fotoğrafta şort, tişört, beyzbol şapkası ve güneş gözlükleriyle yer aldı.

Paris Match, Macron döneminin tamamen sona ermesine dokuz aydan az bir süre kala, cumhurbaşkanlığı ekibinin tamamının "tatil kampı" havasında olduğunu yazdı.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 16

"ZENGİNLERİN CUMHURBAŞKANI" VE "JÜPİTER"

Macron, daha önce Rothschild & Cie yatırım bankasında ortak olarak çalışmıştı. Fransız Cumhurbaşkanı, özellikle ekonomik elitlerle yakın ilişkileri nedeniyle "Zenginlerin Cumhurbaşkanı" olarak anıldı.

Bir diğer lakabı ise Roma mitolojisindeki tanrıların tanrısı Jüpiter'den gelen "Jüpiter" oldu.

Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler 17

Macron'a yönelik "kibirli" ve "halktan kopuk" eleştirileri, özellikle Fransa'nın ağır krizlerle karşı karşıya kaldığı dönemlerde yeniden gündeme geldi. Bu kez ise tartışmanın merkezine doğrudan jet ski üzerindeki fotoğraf yerleşti.

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