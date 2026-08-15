Fransa alevler içindeyken Macron'un jet ski keyfi tepki çekti: Muhalefetten ve halktan sert eleştiriler
Telegraph'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkenin tarihindeki en ağır orman yangınlarından bazılarıyla mücadele ettiği sırada Riviera'da jet ski üzerinde çekilen fotoğrafları büyük tepki topladı. Muhalefet, Macron'u "megalomani" ile suçlarken, yangınların bilançosu 95 bin hektara kadar ulaşan alan kaybı ve 220 bin kişinin tahliyesiyle ağırlaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen görüntüleri ülkesinde tartışma yarattı. Fransa'nın güneyinde orman yangınlarının geniş alanları etkisi altına aldığı, yüz binlerce kişinin tahliye edildiği ve yangınların ekonomik maliyetinin milyarlarca sterline ulaştığı bir dönemde Macron'un deniz üzerinde güneş gözlükleriyle jet ski kullanırken görüntülenmesi, muhalefetin ve Fransız halkın sert eleştirilerine neden oldu.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Macron'un tatil görüntülerini "Fransa yanarken tatilde jet ski yapan Macron eleştirilerin hedefinde" başlığıyla gündeme taşıdı.
Gazetenin haberinde, 48 yaşındaki Fransız Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerindeki görüntülerinin ünlülerin yer aldığı Paris Match dergisinin kapağında yayımlanmasının ardından siyasi tartışmanın büyüdüğü aktarıldı.
FRANSA ALEVLERLE MÜCADELE EDERKEN MACRON DENİZDE GÖRÜNTÜLENDİ
Macron'un fotoğrafları, Fransa'nın neredeyse aralıksız sıcak hava dalgalarının etkisi altında bulunduğu bir dönemde yayımlandı.
Ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları geniş alanlara yayıldı. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin hesaplamalarına göre yangınlarda 95 bin hektara kadar alan yok oldu.
Bu rakam, son 20 yılda Fransa'da orman yangınlarının yok ettiği yıllık ortalama 14 bin 750 hektarlık alanın çok üzerinde.
Yangın felaketinin ekonomik maliyetinin ise 14 milyar sterline kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Tam da bu tablo içinde Macron'un Riviera'daki cumhurbaşkanlığı konutu Fort de Brégançon çevresinde jet ski kullanırken çekilen fotoğraflarının yayımlanması, Fransız muhalefetinin ve halkının hedefini Cumhurbaşkanı'na çevirdi.
Macron'un güneş gözlüklü, jet ski üzerindeki görüntüleri özellikle sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu.