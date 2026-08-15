"ONUN YERİ İTFAİYE ARACININ İÇİYDİ" Komünist Senatör Pierre Ouzoulias, Europe 1'e yaptığı açıklamada Macron'un davranışını "uygunsuz" olarak nitelendirdi. Ouzoulias, Cumhurbaşkanı'nın yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu. Fransız senatör, "Şahsen, onu bir itfaiye aracında, itfaiyecilere yangını söndürmede yardım ederken görmeyi tercih ederdim. Onun yeri orasıydı" dedi.

Macron'a yönelik en sert suçlamalardan biri ise sol görüşlü L'Après partisinden Alexis Corbière tarafından yöneltildi. Corbière, Macron'un kasları ve güneş gözlükleriyle alay ederken, Fort de Brégançon'da kullandığı "çok kirletici deniz aracını" da eleştirdi.

"BU GÖRÜNTÜ MUTLAK MEGALOMANİYİ GÖSTERİYOR" Corbière, Macron'un fotoğraflarının sıradan bir tatil karesi olmadığını savundu. Fransız siyasetçi, "Bu kurgulanmış görüntü, karakterinin mutlak megalomanisini ve ekolojik, sosyal ve demokratik krizi tamamen anlamadığını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Böylece jet ski fotoğrafı, yalnızca Macron'un tatili üzerinden değil, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin içinde bulunduğu krizlere yaklaşımı üzerinden de siyasi tartışmanın merkezine oturdu. Macron daha önce de kibirli ve sıradan Fransız halkından kopuk olmakla eleştirilmişti. The Telegraph, bu eleştirilerin özellikle ulusal acil durumlarda daha da sertleştiğine dikkat çekti.