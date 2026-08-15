KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC'den toprak talebine tepki gösterdi. Hristodulidis'in Maraş'a ilişkin sözlerini kabul edilemez olarak nitelendiren Üstel, Kıbrıs'ta "egemen iki ayrı devletin varlığı" bulunduğunu belirterek Rum yönetimine mesaj verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC'den toprak talebine tepki gösterdi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, Hristodulidis'in Maraş'a yönelik "geri döneceğiz" söylemi ile "Maraş'ı iade edin" talebinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Üstel, Rum yönetiminin son dönemdeki açıklamalarını da hedef aldı. KKTC Başbakanı, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve ona yakın isimlerin son dönemde peş peşe yaptığı kışkırtıcı, gerçek dışı ve düşmanca açıklamaları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

HRİSTODULİDİS'İN MARAŞ SÖZLERİNE TEPKİ

Hristodulidis'in Maraş'a yönelik açıklamalarına karşı çıkan Üstel, söz konusu ifadelerin "Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan kabul edilemez boş sözler ve kuru sıkı tehditler" olduğunu vurguladı.

Maraş'ın iadesinin çözüm için "katalizör" olacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Üstel, "(Bu söylem) Sorunun özünden ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

"EGEMEN İKİ AYRI DEVLETİN VARLIĞI"

Üstel, Kıbrıs'taki çözüm süreçlerinin sonuçsuz kalmasından geçmişteki ve bugünkü Rum liderliklerini sorumlu tuttu.

KKTC Başbakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır çözüm adı altında dayatma ve inkar siyaseti yürütmüş, ortaya çıkan çözüm planlarını reddetmiş, Kıbrıs Türk halkına yönelik insanlık dışı uygulamalara öncülük etmişlerdir. Kıbrıs'ın artık inkar edilemeyecek gerçeği, egemen iki ayrı devletin varlığıdır. Hristodulidis'in bu gerçeğe gözlerini kapatarak hala Kıbrıs Türk halkından, topraklarından ve devletinden bir şeyler istemeye devam etmesi, yalnızca güveni tüketmekte ve çözümsüzlüğü derinleştirmektedir. Rum yönetimi artık gerçekle yüzleşmek zorundadır."

GİRNE KALESİ'NDEKİ FESTİVALİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Üstel, Rum yönetiminin bir taraftan "çözüm" mesajları verdiğini, diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerini engellemeye çalıştığını savundu.

Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan müzik festivaline yönelik engelleme girişimlerini örnek gösteren Üstel, "Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamayı hedefleyen bu baskıcı ve düşmanca anlayışı da şiddetle reddediyorum. Bir yanda çözüm söylemleri, diğer yanda Kıbrıs Türk halkının en temel haklarını dahi gasbetmeye çalışan bir anlayış vardır. Bu açık bir çelişki ve riyakarlıktır." ifadesini kullandı.

Girne Kalesi'nin KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin denetiminde olduğu kurumun resmî sayfasında belirtiliyor. Kale, kültür ve müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

ÜSTEL'DEN KARARLILIK MESAJI

Üstel, Hristodulidis ve ekibine seslenerek Kıbrıs Türk halkının onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelik hiçbir saldırıya geçmişte geçit vermediğini, gelecekte de vermeyeceğini belirtti.