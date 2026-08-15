Almanya ile Suriye arasındaki hava ulaşımında yaklaşık 14 yıllık aranın ardından yeni bir bağlantı kuruldu. Berlin'den Şam'a ilk direkt uçuş Sundair tarafından gerçekleştirildi. Sefer, iki ülkenin 16 Temmuz'da imzaladığı hava taşımacılığı anlaşmasının ardından geldi.

Berlin'den Şam'a yaklaşık 14 yıllık aranın ardından ilk direkt uçuş gerçekleştirildi. Seferi Alman hava yolu şirketi Sundair yaptı.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre uçak, Suriye'nin Berlin Maslahatgüzarı Mohammed Baraa Shukri'nin de bulunduğu programla Berlin Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Berlin-Şam direkt uçuşu, Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmeye yönelik adımlarının sürdüğü dönemde gerçekleştirildi.

BERLİN İLE ŞAM ARASINDA DİREKT UÇUŞ

Sundair tarafından gerçekleştirilen seferle Berlin ile Şam arasında yaklaşık 14 yılın ardından doğrudan hava bağlantısı yeniden kuruldu.

Kaynak metinde uçuşun cumartesi günü gerçekleştirildiği belirtilirken kesin tarih verilmedi.

KÖLN İLE DEYRİZOR ARASINDA DA UÇUŞ BAŞLAYACAK

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Otoritesi Başkanı Omar al-Husari, Alman hava yolu şirketi LEAV Aviation'ın 1 Eylül'den itibaren Köln ile Deyrizor arasında direkt tarifeli uçuşlara başlayacağını açıkladı.

Kaynak metne göre iki kent arasında haftada bir sefer gerçekleştirilecek.

ANLAŞMA 16 TEMMUZ'DA İMZALANDI

Almanya ile Suriye, doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının önünü açan nihai hava taşımacılığı anlaşmasını 16 Temmuz'da Şam'da imzaladı.

Berlin-Şam seferi de iki ülke arasındaki hava ulaşımına ilişkin söz konusu anlaşmanın ardından gerçekleştirildi.

SURİYE HAVA BAĞLANTILARINI GENİŞLETİYOR

Kaynak metinde Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Berlin-Şam hattının ardından LEAV Aviation'ın 1 Eylül'de başlaması planlanan Köln-Deyrizor seferiyle Almanya ile Suriye arasında yeni bir direkt hava bağlantısının daha kurulması öngörülüyor.