İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın ardından petrol gelirlerindeki düşüş ve fabrikaların zarar görmesinin ekonomik sorunları ağırlaştırdığını söyledi. Devlet gelirlerinin azaldığını belirten Pezeşkiyan, zarar gören fabrikalara faaliyetlerini sürdürebilmeleri için fon sağlamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, petrol gelirlerindeki düşüş ve savaşta fabrikaların zarar görmesi nedeniyle İran ekonomisindeki sorunların ağırlaştığını söyledi.

İran medyasına konuşan Pezeşkiyan, petrol satışlarının düşmesiyle devlet gelirlerinin azaldığını belirtti. İthal ürünlerin alternatif güzergâhlardan ülkeye ulaşmasının da maliyetleri artırdığını ifade etti.

Pezeşkiyan, "Gelirlerimiz azaldı. Eskiden petrol satıyorduk ancak artık petrol satamıyoruz" dedi.

PEZEŞKİYAN PETROL GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞE İŞARET ETTİ

Pezeşkiyan, daha önce ithal ürünlerin İran'a daha doğrudan güzergâhlardan ulaştığını ancak artık alternatif kanalların kullanıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, bu durumun ürünlerin nihai maliyetini yükselttiğini, petrol satışlarındaki düşüşün de devlet gelirlerini azalttığını belirtti.

"ÇOK SAYIDA FABRİKAYI HEDEF ALDILAR"

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında İran'daki sanayi tesislerinin zarar görmesinin ekonomik tabloyu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

"Çok sayıda fabrikayı hedef aldılar ve yok ettiler" diyen Pezeşkiyan, fabrikalardaki hasarın vergi gelirlerini de etkilediğini söyledi.

"ARTIK FABRİKALARDAN VERGİ TOPLAYAMIYORUZ"

Pezeşkiyan, zarar gören sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık fabrikalardan vergi toplayamıyoruz. Sadece bu da değil, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için onlara fon sağlamak zorunda kalıyoruz."

İran Cumhurbaşkanı, "Sorunlarımız birçok kat arttı, buna karşılık gelirlerimiz de azaldı" dedi.

BÖLGEDE GERİLİM 28 ŞUBAT'TA TIRMANDI

Kaynak metne göre bölgedeki gerilim, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik koordineli saldırılar başlatmasıyla tırmandı. Saldırılarda askerî, nükleer ve enerji altyapılarının hedef alındığı belirtildi.

İran ise İsrail ve ABD'nin bölgedeki hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

İRAN VE ABD ARASINDA MUTABAKAT

Kaynak metinde, İran ile ABD'nin 18 Haziran'da Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Mutabakatla aktif çatışmaların sona erdiği ve nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla müzakerelerin başlatılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Görüşmelerin daha sonra deniz güvenliği ile petrol ve doğal gaz ihracatı açısından kritik Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle durduğu kaydedildi.