Mısır'daki alışveriş merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde helyum gazının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle soruşturma başlatılırken, bazı mağazaların vitrinlerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Yeni Kahire bölgesindeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre olay, giriş katındaki hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında meydana geldi.

İlk bilgilere göre mağazadaki helyum gazı tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın Arabella Plaza alışveriş merkezinde meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay nedeniyle çevrede bulunan bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar oluştu.

İLK İNCELEMELERDE GAZ TÜPÜ TESPİTİ

Mısır Başsavcılığı, patlamaya ilişkin ilk incelemelerde olayın bir gaz tüpünden kaynaklandığının belirlendiğini açıkladı.

Patlamanın kesin nedeninin araştırılması için uzman ekipler görevlendirildi.

MAĞAZA SAHİBİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılığın, patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.