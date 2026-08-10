Peru Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik bilançoyu açıkladı. Resmî verilere göre 11 kişi hayatını kaybederken 114 kişi kayboldu, 3 kişi ise Ukrayna ordusu tarafından esir alındı. Peru hükümeti kayıp vatandaşları için Kızılhaç'tan yardım talebimde bulundu.

Peru Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na 459 vatandaşının katıldığını bildirdi. Resmî verilere göre bunlardan 11'i hayatını kaybetti, 114'ü ise kayıp.

Bakanlık, Rusya'dan 31 Peru vatandaşının tahliye edildiğini de açıkladı.

459 PERU VATANDAŞI SAVAŞA KATILDI

Peru Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Resmi verilere göre 459 Peru vatandaşının savaşa katıldığı, ne yazık ki bunlardan 11'inin yaşamını yitirdiği, 114'ünün kaybolduğu ve 3'ünün Ukrayna ordusu tarafından esir alındığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Peru'nun Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin mağdur durumdaki iki gencin ülkeye dönüş sürecini yönettiği belirtildi. Temmuz ayı sonunda 2 Peru vatandaşının daha konsolosluk işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndüğü aktarıldı.

SAHTE İŞ İLANLARINA KARŞI UYARI

Bakanlık, Rusya-Ukrayna Savaşı için verilen sahte iş ilanlarına karşı vatandaşlarını uyardı.

Açıklamada, insan ticareti çetelerinin ağına düşme riski nedeniyle bu tür tekliflere itibar edilmemesi istendi. Yabancı bir devletin ordusunda görev alabilmek için devletten resmî izin alınmasının zorunlu olduğu da hatırlatıldı.

Süreçte rol oynayan insan kaçakçılarının Başsavcılığa ve Emniyet Teşkilatına ihbar edilmesi gerektiği belirtildi. Mağdurların ve yakınlarının Moskova ile Varşova'daki konsolosluklarla iletişim kurabileceği kaydedildi.

AİLELERDEN "EN AZ 150 KİŞİ ÖLDÜ" İDDİASI

Ulusal basında yer alan habere göre Rus ordusuna katılan Peru vatandaşlarının aileleri, Lima'daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı.

Aileler, yakınlarının ve özellikle yaralıların ülkeye getirilmesini, ayrıca akıbetleri hakkında kendilerine bilgi verilmesini talep etti.

Ailelerin sözcüsü, en az 150 Perulunun hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Ancak söz konusu sayı resmî makamlar tarafından doğrulanmadı.

KIZILHAÇ'TAN YARDIM İSTENDİ

Peru hükümeti, kayıp vatandaşlarının bulunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yardım talep etti.