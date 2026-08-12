Belçika'da ülke genelinde sıcak hava alarmı: Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklık 35 dereceyi görecek

Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülke genelinde pazar gününe kadar sarı sıcak hava alarmı verildi. Perşembe gününden itibaren Flaman Bölgesi'nin tamamı ile Valon Brabant ve Liege'de alarm seviyesi turuncuya çıkarılacak. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.