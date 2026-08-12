Belçika'da ülke genelinde sıcak hava alarmı: Perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklık 35 dereceyi görecek
Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülke genelinde pazar gününe kadar sarı sıcak hava alarmı verildi. Perşembe gününden itibaren Flaman Bölgesi'nin tamamı ile Valon Brabant ve Liege'de alarm seviyesi turuncuya çıkarılacak. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre, bugün ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıklar yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.
Yağış beklenmezken sıcaklıkların kıyı kesimlerinde 29 derece, iç kesimlerde ise 33 derece civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu nedenle ülke genelinde pazar gününe kadar sarı sıcak hava alarmı uygulanacak.
PERŞEMBE GÜNÜ ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK
Sıcak hava dalgasının etkisinin artması beklenen perşembe günü, Flaman Bölgesi'nin tamamı ile Valon Brabant ve Liege'de turuncu alarma geçilecek.
Belçika'nın birçok bölgesinde perşembe günü sıcaklıkların 35 dereceyi görmesi bekleniyor.
Cuma günü de sıcak hava etkisini sürdürecek. Ülkenin orta kesimlerinde sıcaklıkların yaklaşık 35 derece civarında seyretmesi, kıyı ve dağlık bölgelerde ise 30 derece dolayında olması öngörülüyor.
SICAK HAVAYA KARŞI UYARILAR
Belçika'daki sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarına karşı uygulanan bir uyarı sistemi olarak kullanılıyor.
Yetkililer, sıcak havalarda özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını tavsiye ediyor.
Yerel yönetimlerin de sıcak hava koşullarının oluşturabileceği risklere karşı hazırlıklı olması isteniyor.