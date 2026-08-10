İsrail-Lübnan müzakerelerinde yeni durak Roma

Orta Doğu’da tansiyonu düşürmesi beklenen kritik diplomatik hamle için düğmeye basıldı. ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin yeni adresi belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecek ayın başında İtalya’nın başkenti Roma’da devam edeceğini açıkladı.

ABD'den Lübnan-İsrail arasındaki müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında yürütülen görüşmelerin gelecek ayın başında İtalya'nın başkenti Roma'da devam edeceğini açıkladı.

Görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini belirten yetkili, üçlü çerçeve kapsamındaki pilot bölgelerde ilk uygulamaların başladığını ve Lübnan'daki askeri iş birliği grubunun uygulamanın başarılı şekilde hayata geçirilmesi amacıyla önümüzdeki haftalarda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Tarafların siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirten yetkili, "Bu sorunları sistematik şekilde çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Sürecin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın uygulanmasının hiçbir tarafça yavaşlatılmadığını kaydeden yetkili, çerçevenin hayata geçirildiğini, ilk bölgelerin faaliyete geçtiğini ve çalışma gruplarının terminoloji, haritalar ve prosedürleri standartlaştırdığını söyledi. Ekiplerin bir araya gelerek doğrudan iletişim kurmasının ve seçeneklerle çözüm önerileri sunmasının "başlı başına yapısal bir değişim" olduğunu vurguladı.

ABD-İSRAİL-LÜBNAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD'nin başkenti Washington'da 26 Haziran'da taraflar arasında, Lübnan ordusunun "pilot bölgeler" olarak belirlenen alanlara konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesine yönelik "çerçeve anlaşma" imzalanmıştı.

Roma, Washington'da gerçekleştirilen 5 tur müzakerenin ardından Beyrut ve Tel Aviv arasındaki görüşmelerin 6. ve 7. turlarına ev sahipliği yapmıştı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İsrail ordusu, ilk pilot bölgelerden biri olan Zawtar al-Gharbiya köyünden çekilmiş, Lübnan ordusu ise bölgeye konuşlanmıştı.