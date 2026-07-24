Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine hız verdi.

UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular ele alındı.