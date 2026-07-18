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Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenledik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ukrayna: Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenledik

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, bu gece Rus gölge filosuna ait olduğunu öne sürdüğü 13 gemiye saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rus gölge filosuna ait olduğunu iddia ettiği gemilere saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bu gece aralarında petrol tankeri, gaz tankeri, kuru yük gemisi, römork ve yüzer vinçlerin yer aldığı 13 geminin hedef alındığını aktaran Brovdi, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

RUSYA'NIN ODESSA'DA GEMİYE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında kuru yük gemisi VENTURO'ya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Filipinler vatandaşı olan 17 sivil denizci, kurtarma operasyonu sonucu güvenli şekilde kıyıya tahliye edildi." ifadesi yer aldı.

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