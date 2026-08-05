ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "çok iyi görüşmeler" yürüttüklerini belirterek, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılacağını söyledi. Trump, boğazın açılmaması halinde ise İran'ın "çok sert vurulacağı" uyarısında bulundu.

"İRAN İLE ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

California ziyareti sırasında Fox News'e konuşan Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz." diyerek Tahran yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

İran'ın aylardır devam eden çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya varmak istediğini savunan Trump, Tahran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu belirtti.

HÜRMÜZ İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: ÇOK YAKINDA AÇILACAK

Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de konuştu.

ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması, İran ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın durumunun da gündemde olduğuna yönelik beklentileri artırdı.

İRAN'A TEHDİT: ÇOK SERT VURULACAK

Trump, diplomatik görüşmelere ilişkin olumlu mesajlarının yanında Tahran yönetimine sert bir uyarıda da bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılması gerektiğini söyleyen Trump, aksi durumda İran'ın "çok sert vurulacağını" belirtti.

Trump'ın açıklamaları, bir yandan İran ile anlaşma için görüşmelerin sürdüğüne işaret ederken diğer yandan Washington'ın Hürmüz Boğazı konusunda Tahran üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüğünü ortaya koydu.