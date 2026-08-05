CANLI Trump'tan İran'a Hürmüz mesajı: Çok yakında açılacak, aksi halde Tahran çok sert vurulacak
ABD ile İran arasındaki gerilimde gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile "çok iyi görüşmeler" yürüttüklerini belirterek stratejik boğazın "çok yakında" açılacağını söyledi. İran'ın anlaşmaya varmak istediğini savunan Trump, Hürmüz'ün açılmaması durumunda Tahran'ı çok sert vurmakla tehdit etti. Washington'dan gelen açıklamalara karşın İran doğrudan müzakere iddialarına mesafeli yaklaşırken bölgede arabuluculuk trafiği hız kazandı. İran-ABD hattındaki tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.
İran-ABD hattında son 24 saatte diplomatik trafik hızlandı. Katar, taraflar arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerinde ilerleme sağlandığını açıklarken Tahran, Washington ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari geçişlere açılması ise temasların en kritik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
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TRUMP'TAN İRAN'A HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI: ÇOK YAKINDA AÇILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "çok iyi görüşmeler" yürüttüklerini belirterek, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılacağını söyledi. Trump, boğazın açılmaması halinde ise İran'ın "çok sert vurulacağı" uyarısında bulundu.
"İRAN İLE ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"
California ziyareti sırasında Fox News'e konuşan Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz." diyerek Tahran yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.
İran'ın aylardır devam eden çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya varmak istediğini savunan Trump, Tahran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu belirtti.
HÜRMÜZ İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: ÇOK YAKINDA AÇILACAK
Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de konuştu.
ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak." ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklaması, İran ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın durumunun da gündemde olduğuna yönelik beklentileri artırdı.
İRAN'A TEHDİT: ÇOK SERT VURULACAK
Trump, diplomatik görüşmelere ilişkin olumlu mesajlarının yanında Tahran yönetimine sert bir uyarıda da bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılması gerektiğini söyleyen Trump, aksi durumda İran'ın "çok sert vurulacağını" belirtti.
Trump'ın açıklamaları, bir yandan İran ile anlaşma için görüşmelerin sürdüğüne işaret ederken diğer yandan Washington'ın Hürmüz Boğazı konusunda Tahran üzerindeki askeri baskıyı sürdürdüğünü ortaya koydu.