Guterres, bunu Orta Doğu'daki yıkıcı sonuçlarla tüm açıklığıyla gördüklerine işaret ederek "Durum kontrolden çıkıyor. Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor." diye konuştu.

BATI ŞERİA'DA "ÖRTÜLÜ İLHAK" UYARISI Guterres, İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü artırdığını, buna karşın yaşam koşullarının yayılan hastalıklar nedeniyle giderek daha da dayanılmaz hale geldiğini ve insani yardım operasyonlarının büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.

Gazze'deki mevcut duruma da değinen BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, sözde ateşkese rağmen siviller her gün ağır bedeller ödemeye devam ediyor. İnsanlar evlerinde, topluluklarında ve günlük yaşamlarının sıradan işlerini yaparken öldürülüyor." dedi.

Guterres, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb çevresindeki uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerin tamamen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, diplomasinin bu konuda tek çözüm yolu olduğunun altını çizdi.

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP İÇİN DİPLOMASİ ÇAĞRISI Krizlerin birbirini tetiklediğini söyleyen Guterres, bu dinamik yayıldıkça, siyasi hedeflerin çatışmanın arasında giderek daha fazla belirsizleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria, AFP

Guterres, Ukrayna'da, Sahel'de, Sudan'da ve daha birçok yerde çatışmaların büyük acılara yol açtığına dikkati çekerek, bu krizlerin halkın geçim kaynaklarını altüst ettiğini ve insani sonuçları ağır olacak şekilde nüfusları yerinden ettiğini dile getirdi.

Diplomasinin bu çatışmaları durdurma gücüne sahip olduğunu söyleyen Guterres, bu konuda BM Sekreterliğinin tüm iyi niyet ve arabuluculuk desteğinin güçlendirilmesi ve BM Güvenlik Konseyinin erken ve kararlı bir şekilde hareket edip sahadaki gerçekleri araştırarak, gerilimleri azaltmaya ve anlaşmazlıkların kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olması gerektiğini kaydetti.