Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump karesi! Fors önünde tarihi tokalaşma
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Beyaz Saray, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde verilen kare, zirvenin uluslararası yankıları sürerken diplomasi trafiğinin en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak öne çıktı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirvenin ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği ana ilişkin fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU ÖNÜNDE TOKALAŞTILAR
Paylaşılan karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştığı anlar yer aldı. Fotoğraf, Ankara'daki kritik zirvenin ardından uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken diplomatik karelerden biri oldu.