Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump karesi! Fors önünde tarihi tokalaşma

Beyaz Saray, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsu önünde verilen kare, zirvenin uluslararası yankıları sürerken diplomasi trafiğinin en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak öne çıktı.