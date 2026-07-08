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NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya da yoğun ilgiyle takip edildi. Zirvesi öncesinde liderlerin masalarına isimlerine özel hazırlanan kalem ve defterler bırakıldı. ABD Başkanı Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar her lider için farklı renklerde kalem ve defter tercih edildi. İşte kare kare detaylar...

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 1

36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya tarafından yakından takip edilirken, zirve öncesinde liderler için hazırlanan hediyeler de dikkatlerden kaçmadı.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 2

İttifakın dönüm noktası olarak gösterilen ve geleceğinin yön haritasının çizileceği belirtilen zirve için 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının isimlerinin yer aldığı kalem ve defterler hazırlandı.

NATO ZİRVESİ'NDE LİDERLERE ÖZEL TASARIM KALEM

Özel jestler beğeni aldı.

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NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 3

Hediyeler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı salondaki masada yerini aldı.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 4

ABD Başkanı Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar her lider için farklı renklerde kalem ve defter tercih edildi.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 5

ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu kırmızı kalem ile üzerinde "Beyaz Saray" ibaresi bulunan siyah kalın bir kalem bırakıldı.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 6

MERZ'E YEŞİL KALEM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu yeşil kalem ile kahverengi bir defter bırakıldı.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 7

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu kırmızı kalem ile gri renkli bir defter bırakıldı. Zirve öncesinde özenle hazırlanan kişiye özel set, toplantı salonunda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Macron için hazırlanan kırmızı kalem, ismine özel tasarlanırken, gri defter de toplantı boyunca kullanılmak üzere masadaki yerini aldı.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu kırmızı kalem ile siyah renkli bir defter bırakıldı. NATO Zirvesi öncesinde liderler için özel olarak hazırlanan kişisel setler kapsamında Sanchez için de isim yazılı kalem ve siyah defter tercih edildi.

NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler 9
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