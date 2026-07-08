NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler

MERZ'E YEŞİL KALEM Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu yeşil kalem ile kahverengi bir defter bırakıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu kırmızı kalem ile gri renkli bir defter bırakıldı. Zirve öncesinde özenle hazırlanan kişiye özel set, toplantı salonunda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Macron için hazırlanan kırmızı kalem, ismine özel tasarlanırken, gri defter de toplantı boyunca kullanılmak üzere masadaki yerini aldı.