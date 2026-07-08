NATO Zirvesi'nde her lidere özel hediye: İşte o kalem ve defterler
36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya da yoğun ilgiyle takip edildi. Zirvesi öncesinde liderlerin masalarına isimlerine özel hazırlanan kalem ve defterler bırakıldı. ABD Başkanı Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar her lider için farklı renklerde kalem ve defter tercih edildi. İşte kare kare detaylar...
36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya tarafından yakından takip edilirken, zirve öncesinde liderler için hazırlanan hediyeler de dikkatlerden kaçmadı.
İttifakın dönüm noktası olarak gösterilen ve geleceğinin yön haritasının çizileceği belirtilen zirve için 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının isimlerinin yer aldığı kalem ve defterler hazırlandı.
Özel jestler beğeni aldı.
Hediyeler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı salondaki masada yerini aldı.
ABD Başkanı Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar her lider için farklı renklerde kalem ve defter tercih edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına, üzerinde isminin yazılı olduğu kırmızı kalem ile üzerinde "Beyaz Saray" ibaresi bulunan siyah kalın bir kalem bırakıldı.