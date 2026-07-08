Almanya’da okul saldırısı! 2 ağır yaralı

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesinde bir lisede silahlı veya bıçaklı saldırı olduğu değerlendirilen olayda, en az 2 kişi ağır yaralanırken 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Almanya bir kez daha okul saldırısıyla sarsıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesindeki bir lisede öğle saatlerinde yangın alarmı çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Welfen-Gymnasium isimli okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerine ulaştığında 2 kızın ağır yaralı olduğunu belirlerken, bir kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ilk açıklamasında silahlı saldırı ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirirken, bıçaklı saldırı ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti. Olayın neden yaşandığı ve nasıl olduğuna ilişkin önümüzdeki saatlerde polis tarafından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.