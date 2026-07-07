NATO'nun en güçlü orduları sıralandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Bununla birlikte aktif personel, kara gücü ve operasyonel kabiliyet açısından Türkiye'nin NATO içinde en dikkat çeken ülkelerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri yalnızca personel sayısıyla açıklanmıyor. Savunma sanayiinde son yıllarda geliştirilen yerli platformlar, İHA ve SİHA teknolojileri, deniz platformları, hava savunma sistemleri ve kara unsurlarındaki modernizasyon çalışmaları Türkiye'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Global Firepower'ın 2026 verilerine göre Türkiye'nin öne çıkan askeri kapasitesi şöyle sıralanıyor:

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerindeki kapasitesiyle küresel savunma alanında öne çıkıyor. (Foto: A Haber)

TÜRKİYE İHA VE SİHA ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDA

Türkiye'nin askeri kapasitesi bu başlıklarla sınırlı değil, insansız hava araçları alanında üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerindeki üretim ve kullanım kabiliyetiyle küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkelerin toplam İHA - SİHA sayıları (Görsel: A Haber)

Ülkelerin toplam İHA/SİHA sayıları ise şu şekilde:

Ülke İHA/SİHA Sayısı ABD 13.000+ Türkiye 1.421+ Polonya 1.209+ Rusya 1.050+ Almanya 670 Hindistan 625 Fransa 591

Uzmanlar, Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti ve savunma sanayiindeki gelişimine dikkat çekti. (Foto: A Haber).

A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Abdullah Aydın, NATO üyeliğinin askeri kabiliyete katkısına ilişkin şunları söyledi:

"74 yıldır biz bir NATO üyesiyiz. Bu süreç içerisinde her zaman ordu kabiliyeti bağlamında her zaman ikinci sırada bulunduk. Bu ilerleme sürekli devam ediyor."

"Bugün dünyada üretilen, dünyada kullanılan dronların neredeyse üçte ikisi Türkiye'nin. Yani %65'lik bir oran veriliyor, bu çok ciddi bir oran."

Uzmanlar, A Haber canlı yayınında NATO'nun en güçlü ordularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: A Haber)

Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki tecrübesine de vurgu yaparak A Haber canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Son derece deneyimli, kendine güvenen, dünyanın dört bir yanında neredeyse bütün farklı iklim ve mevsimlerde görev yapmış bir Türk ordusundan bahsediyorsunuz. Bu kara kışından tutun kavurucu çöl sıcaklarına kadar son derece deneyimli bir ordudan bahsediyorsunuz ki NATO'nun en büyük eksiği de zaten buydu."