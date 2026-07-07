NATO'nun en güçlü orduları sıralandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Türkiye, askeri kapasitesi ve savunma sanayiindeki gelişimiyle NATO'daki güçlü konumunu koruyor. (Foto: A Haber)
TÜRKİYE NATO'DA İLK 4'TE
Türkiye'nin sıralamadaki yeri yalnızca personel sayısıyla açıklanmıyor. Savunma sanayiinde son yıllarda geliştirilen yerli platformlar, İHA ve SİHA teknolojileri, deniz platformları, hava savunma sistemleri ve kara unsurlarındaki modernizasyon çalışmaları Türkiye'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.
Bununla birlikte aktif personel, kara gücü ve operasyonel kabiliyet açısından Türkiye'nin NATO içinde en dikkat çeken ülkelerden biri olduğu değerlendiriliyor.
Türkiye'nin hava, kara ve deniz kuvvetlerine ait güncel envanter verileri (Foto: A Haber)
HAVA, KARA VE DENİZ GÜCÜNDE TÜRKİYE'NİN ENVANTERİ
Global Firepower'ın 2026 verilerine göre Türkiye'nin öne çıkan askeri kapasitesi şöyle sıralanıyor:
Hava gücü
- Toplam uçak: 1.101
- Savaş uçağı: 201
- Nakliye uçağı: 84
- Eğitim uçağı: 301
- Helikopter: 509
- Taarruz helikopteri: 111
Kara gücü
- Tank: 2.284
- Zırhlı araç: 98.193
- Kundağı motorlu obüs: 1.045
- Çekili top: 635
- Çok namlulu roketatar: 237
Deniz gücü
- Toplam deniz platformu: 192
- Helikopter taşıyıcı: 1
- Fırkateyn: 17
- Korvet: 9
- Denizaltı: 14
- Devriye gemisi: 40
- Mayın harbi gemisi: 11
Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerindeki kapasitesiyle küresel savunma alanında öne çıkıyor. (Foto: A Haber)
TÜRKİYE İHA VE SİHA ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDA
Türkiye'nin askeri kapasitesi bu başlıklarla sınırlı değil, insansız hava araçları alanında üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerindeki üretim ve kullanım kabiliyetiyle küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkelerin toplam İHA - SİHA sayıları (Görsel: A Haber)
Ülkelerin toplam İHA/SİHA sayıları ise şu şekilde:
|
Ülke
|
İHA/SİHA Sayısı
|
ABD
|
13.000+
|
Türkiye
|
1.421+
|
Polonya
|
1.209+
|
Rusya
|
1.050+
|
Almanya
|
670
|
Hindistan
|
625
|
Fransa
|
591
Uzmanlar, Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti ve savunma sanayiindeki gelişimine dikkat çekti. (Foto: A Haber).
A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası ilişkiler uzmanı Abdullah Aydın, NATO üyeliğinin askeri kabiliyete katkısına ilişkin şunları söyledi:
"74 yıldır biz bir NATO üyesiyiz. Bu süreç içerisinde her zaman ordu kabiliyeti bağlamında her zaman ikinci sırada bulunduk. Bu ilerleme sürekli devam ediyor."
"Bugün dünyada üretilen, dünyada kullanılan dronların neredeyse üçte ikisi Türkiye'nin. Yani %65'lik bir oran veriliyor, bu çok ciddi bir oran."
Uzmanlar, A Haber canlı yayınında NATO'nun en güçlü ordularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: A Haber)
Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki tecrübesine de vurgu yaparak A Haber canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:
"Son derece deneyimli, kendine güvenen, dünyanın dört bir yanında neredeyse bütün farklı iklim ve mevsimlerde görev yapmış bir Türk ordusundan bahsediyorsunuz. Bu kara kışından tutun kavurucu çöl sıcaklarına kadar son derece deneyimli bir ordudan bahsediyorsunuz ki NATO'nun en büyük eksiği de zaten buydu."
Uluslararası ilişkiler uzmanı, Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri kabiliyetinin sayılar üzerinden hesaplanamayacağını belirtti. (Foto: A Haber)
TÜRKİYE'NİN GÜCÜ SADECE SAYILARLA ÖLÇÜLEMEZ
Abdullah Aydın, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu şu sözlerle değerlendirdi:
"Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri kabiliyeti sadece sayılar üzerinden hesaplanamaz. Bu noktada iki önemli nokta ön plana çıkıyor. Birincisi operasyonel kabiliyet. Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti Amerika ile beraber NATO'nun en güçlüsü.
Bunun yanında ikinci olarak da yumuşak güç. Yumuşak güç bağlamında her ne kadar belli veriler ortaya konulsa da Türkiye'nin yumuşak gücü NATO için en kritik noktadır."
Terör ve güvenlik uzmanı, savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çekti. (Foto: A Haber)
Bülent Atasever ise savunma sanayiindeki gelişmelere dikkat çekerek şunları söyledi:
"Yalnızca bu jeostratejik gelişmeler değildir; özellikle savunma sanayii anlamında kendisini çok güçlendiren, bağımsız hale gelen ve muadillerinden çok daha uygun fiyata bir savunma sanayii çeşitlemesi yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu aslında Türkiye'nin kuvvet çarpanını çok daha fazla arttırdığını söylemek gerekiyor."
Atasever, deniz ve füze teknolojilerine de değinerek değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı:
"Deniz gücünüz; 30-40 tane fırkateyni aynı anda yapabilen, üretebilen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Denizaltını kendi yapabilen bir Türkiye, hava savunma sistemini kendisi yapabilen bir Türkiye ve yine benzer biçimde balistik füze teknolojisini kendi geliştiren bir Türkiye var. Böyle bir gücün karşısında kolay kolay hiç kimse duramayacaktır."