Gözleri bir noktaya çevrildi! Kesintisiz 60 saatlik nefes kesen NATO görevi... Kuş uçurtmuyorlar
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Havadan İhbar Kontrol uçakları, NATO Zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Havadan İhbar Kontrol uçağı Görev Ekibi Komutanı, bugün Karadeniz bölgesi kapsamında uçuş yapacaklarını dile getirerek, bu bölgeden gelebilecek tehditleri gözetleyerek ilgili yerlere rapor edeceklerini söyledi.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Uçaklar tespit ettikleri hedefleri bulundurduğu sistemler aracılığıyla yerdeki harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.
Çok sayıda özellik barındıran uçaklar, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında önemli rol oynuyor. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.
"HER ZAMAN HAZIRLIKLIYIZ"
HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, NATO Zirvesi kapsamında verilen görevi icra etmek için uçuşa hazırlandıklarını belirtti. HİK uçağının, hava sahasının erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve kontrol görevini icra eden platform olduğunu söyledi.
Uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ifade eden Binbaşı Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız" dedi.
Bugün Karadeniz bölgesi kapsamında uçuş yapacaklarını dile getiren Kulak, bahse konu bölgeden gelebilecek tehditleri gözetleyerek ilgili yerlere rapor edeceklerini aktardı. Zirve kapsamında yapılacak uçuşlara ilişkin bilgi veren Kulak, şunları kaydetti: