NATO zirvesinde Türk sistemlerine yoğun ilgi: Tayfun ve Çelik Kubbe için Avrupa sıraya girdi

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"TAYFUN VE ÇELİK KUBBE'YE YOĞUN TALEP VAR"

Gündemdeki yerli projelerle ilgili teknik detayları paylaşan Murat İkinci, "Çelik Kubbe'de şu anda çok önemli imzalar attık. Savunma Sanayii Başkanlığımızla yaptığımız anlaşmalar kapsamında üretimlerimiz devam ediyor. Tayfun üretimleri ve teslimatları sürüyor, bir taraftan da yeni geliştirmeler yapılıyor. Artık Tayfun, denizde hareket eden bir gemiyi de yüzlerce kilometre öteden tespit edip imha edebiliyor. Tayfun ailesi gelişmeye, daha fazla özellik kazanmaya devam edecek. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin 'deep strike' yani derin darbe yeteneğinin en önemli mihenk taşlarından biri Tayfun projesi. Bir diğeri de seyir füzemiz Kara Atmaca. Bu iki proje için de çok ciddi iş birliği talepleri var." ifadelerini kullandı.