NATO zirvesinde Türk sistemlerine yoğun ilgi: Tayfun ve Çelik Kubbe için Avrupa sıraya girdi
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu'nda, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte ulaştığı noktayı değerlendiren İkinci, yerli ve milli projelerde gelinen son aşamayı paylaştı. Tayfun balistik füzesi, Çelik Kubbe hava savunma sistemi ve Kara Atmaca projelerine ilişkin önemli bilgiler veren İkinci, Avrupa ülkeleri ile NATO müttefiklerinin Türk savunma teknolojilerine gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteci ve davetli ağırlanacak. Programların bir kısmı ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
KRİTİK ZİRVEDE BİR İLK
Son 3-4 yıldır NATO'nun yan etkinliği olarak düzenlenen Savunma Sanayii Forumu, ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı kapsamında gerçekleştiriliyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Zirvenin önemine değinen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "NATO'nun en büyük zirvelerinden bir tanesine Ankara olarak, Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu zirvede tabii birçok ülke lideri bir araya gelmekle beraber savunma sanayii alanında da NATO kapsamındaki iş birliklerinin görüşüldüğü panellerimiz, görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.
Türk savunma sanayiinin NATO içerisindeki artan ağırlığını vurgulayan İkinci, "Türk savunma sanayii, özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla NATO üyesi ülkeler arasında çok ciddi ilgi çekmeye başladı. İhracatımızın büyük bir kısmı Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya olsa da Avrupa ve NATO pazarı da bizim için gelişen bir pazar olarak hacmini koruyor." sözleriyle pazar payındaki değişimi aktardı.
"NATO FONLARINDAN PAY ALMAK İSTİYORUZ"
Sektörün ulaştığı endüstriyel olgunluğa dikkat çeken İkinci, "Türk savunma sanayii dediğimizde; dron teknolojileri, füze teknolojileri, uçaklar, zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleriyle tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek endüstriyel olgunluğa sahip bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda NATO içerisinde iş birliği yapmak isteyen çok ülke var. NATO ve Avrupa bünyesinde bu alanlara ayrılacak fonlardan Türkiye olarak, Türk savunma sanayii olarak biz de pay almak, oralarda yer almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.