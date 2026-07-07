NATO’nun en büyük ekonomileri sıralandı! Türkiye listenin kaçıncı sırasında?

Türkiye, 2025 itibarıyla cari fiyatlarla NATO'nun en büyük 8'inci, satın alma gücü paritesine göre ise 5'inci ekonomisi olarak öne çıktı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde askeri ve güvenlik başlıklarının yanı sıra ekonomik iş birlikleri de öne çıkıyor. Türkiye'nin NATO içindeki ekonomik gücünü ortaya koyan veriler ise dikkat çekiyor.

Zirve kapsamında Türkiye'nin NATO içerisindeki ekonomik ağırlığına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son yıllarda üretim, ihracat ve savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemelerin Türkiye'yi ittifakın en güçlü ekonomileri arasına taşıdığını söyledi.

Bakan Bolat, NATO ülkelerinin Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında bulunduğunu belirterek 2025 yılında NATO üyelerine yapılan ihracatın 150,3 milyar dolar, ithalatın ise 139,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Böylece Türkiye, NATO ülkeleriyle ticaretinde 11 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. NATO ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 55,9 olurken, ithalattaki payı ise yüzde 35,9 olarak gerçekleşti.