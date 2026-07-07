NATO’nun en büyük ekonomileri sıralandı! Türkiye listenin kaçıncı sırasında?
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi sürerken, Türkiye'nin ittifak içindeki ekonomik gücünü ortaya koyan veriler dikkat çekti. Türkiye, 2025 itibarıyla cari fiyatlarla NATO'nun en büyük 8'inci, satın alma gücü paritesiyle de 5'inci ekonomisi oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim gücü, ihracatı ve savunma sanayisindeki yükselişiyle NATO'nun en güçlü ekonomileri arasında yer aldığını vurguladı.
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde askeri ve güvenlik başlıklarının yanı sıra ekonomik iş birlikleri de öne çıkıyor. Türkiye'nin NATO içindeki ekonomik gücünü ortaya koyan veriler ise dikkat çekiyor.
Türkiye, 2025 itibarıyla cari fiyatlarla NATO'nun en büyük 8'inci, satın alma gücü paritesine göre ise 5'inci ekonomisi olarak öne çıktı.
"TÜRKİYE İTTİFAKIN EN GÜÇLÜ EKONOMİLERİ ARASINDA"
Zirve kapsamında Türkiye'nin NATO içerisindeki ekonomik ağırlığına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son yıllarda üretim, ihracat ve savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemelerin Türkiye'yi ittifakın en güçlü ekonomileri arasına taşıdığını söyledi.
Bakan Bolat, NATO ülkelerinin Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında bulunduğunu belirterek 2025 yılında NATO üyelerine yapılan ihracatın 150,3 milyar dolar, ithalatın ise 139,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Böylece Türkiye, NATO ülkeleriyle ticaretinde 11 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. NATO ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 55,9 olurken, ithalattaki payı ise yüzde 35,9 olarak gerçekleşti.
"TÜRKİYE EKONOMİ VE TİCARETTE BAŞARI HİKAYESİ YAZDI"
Türkiye'nin 2025 yılında cari fiyatlarda yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğüyle NATO ülkeleri arasında en büyük 8. ekonomi konumunda yer aldığını vurgulayan Bolat, satın alma gücü paritesine göre de 3,8 trilyon dolarla söz konusu ülkeler arasında 5. sırada bulunduğunun altını çizdi. Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, jeostratejik konumunun yanında güçlenen ekonomisi, artan dış ticareti ve yükselen savunma sanayisi ile NATO müttefikleri arasında güçlü bir ülke konumundadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları sayesinde Türkiye, son çeyrek yüzyılda küresel ekonomi ve ticarette dikkate şayan bir başarı hikayesi yazmıştır. Özellikle 2002-2025 döneminde sergilediği yüksek büyüme performansıyla Türkiye, NATO ülkeleri arasında ekonomik büyüklüğünü en hızlı artıran ekonomilerden biri olmuş; üretim gücü, ihracat kapasitesi ve uluslararası ticaretteki etkinliğiyle küresel değer zincirlerindeki konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir."
CARİ FİYATLARA GÖRE NATO'NUN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ
|Sıra
|Ülke
|GSYH
|1
|ABD
|30,767 trilyon $
|2
|Almanya
|5,014 trilyon $
|3
|Birleşik Krallık
|4,006 trilyon $
|4
|Fransa
|3,695 trilyon $
|5
|İtalya
|3,046 trilyon $
|6
|Kanada
|2,330 trilyon $
|7
|İspanya
|2,072 trilyon $
|8
|Türkiye
|1,596 trilyon $
|9
|Hollanda
|1,272 trilyon $
|10
|Polonya
|980 milyar $