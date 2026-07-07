CANLI YAYIN

İsveç Başbakanı A Haber'e konuştu: "Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İsveç Başbakanı A Haber'e konuştu: "Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri"

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, A Haber'e yaptığı özel açıklamada Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ve en önemli üyelerinden biri olduğunu söyledi. Kristersson, İsveç'in ittifak içindeki rolünü ve savunma sanayiinde iş birliğinin önemini değerlendirirken, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelerek A Haber'e çok özel ve kritik açıklamalarda bulundu. İsveç'in ittifaka tam üye olarak katılım sürecini ve savunma sanayii iş birliği başlıklarını değerlendiren Kristersson, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemine ve askeri gücüne vurgu yaptı.

İSVEÇ BAŞBAKANI ULF KRİSTERSSON AHABER'E KONUŞTU

TAM ÜYELİK VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

İsveç'in zirveye tam üye olarak katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kristersson, "Burada olmak harika. Bu İsveç'in üçüncü katılımı, tam üye olarak bir NATO zirvesine katılıyoruz ve kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Biz kendimizi kanıtlamış bulunuyoruz, yeteneklerimizi kanıtlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖZGÜN KATKILAR

İttifakın savunma kapasitesine sağlayacakları katkılara değinen Başbakan Kristersson, "Savunma sanayii anlamında NATO'nun geri kalanına özgün, özel hava gözetleme kabiliyeti kazandırmak bağlamında kendimizi gösterdik." şeklinde konuştu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

TÜRKİYE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye'nin ittifak içindeki konumunu ve askeri gücünü takdirle karşılayan Kristersson, "Benim böyle bir uzman bilgim yok Türkiye savunma sanayiine dair gerçekten. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki Türkiye son derece önemli bir NATO ittifakı elbette, en güçlülerden biri NATO'da." sözlerini aktardı.

Ankarada tarihi NATO ZirvesiAnkarada tarihi NATO Zirvesi ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ
Zirvede 10 kritik madde masadaZirvede 10 kritik madde masada ZİRVEDE 10 KRİTİK MADDE MASADA
ABD basını duyurdu: Trump F-35leri vermeye hazır!ABD basını duyurdu: Trump F-35leri vermeye hazır! ABD BASINI DUYURDU: TRUMP F-35'LERİ VERMEYE HAZIR!
Erdoğandan NATO diplomasi temaslarıErdoğandan NATO diplomasi temasları ERDOĞAN'DAN NATO DİPLOMASİ TEMASLARI

İsveç Başbakanı A Haber'e konuştu: "Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri" - 1

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın