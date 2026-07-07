İsveç Başbakanı A Haber'e konuştu: "Türkiye NATO'nun en güçlü üyelerinden biri"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelerek A Haber'e çok özel ve kritik açıklamalarda bulundu. İsveç'in ittifaka tam üye olarak katılım sürecini ve savunma sanayii iş birliği başlıklarını değerlendiren Kristersson, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemine ve askeri gücüne vurgu yaptı.

TAM ÜYELİK VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

İsveç'in zirveye tam üye olarak katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kristersson, "Burada olmak harika. Bu İsveç'in üçüncü katılımı, tam üye olarak bir NATO zirvesine katılıyoruz ve kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Biz kendimizi kanıtlamış bulunuyoruz, yeteneklerimizi kanıtlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.