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İsrailli rehine yakınları Türkiye'den yardım istemiş!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrailli rehine yakınları Türkiye'den yardım istemiş!

Siyonizmin medya ayağı Maariv'in haberine göre, hayatını kaybeden İsrailli rehine Uri Danino'nun babası Haham Elhanan Danino, Netanyahu hükümetini sert sözlerle hedef aldı. Danino, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu'nda Hamas tarafından esir alınan rehineleri kurtarmak için İsrailli ailelerin Türkiye üzerinden girişimlerde bulunduğunu aktardı. Danino, kısa süre sonra MOSSAD tarafından görüşmelerin durdurulması yönünde uyarı yapıldığını iddia etti. Ardından rehinelerin İsrail işgal güçleri tarafından bir tünelde "yanlışlıkla" öldürüldüğü ortaya çıktı.

Siyonizmin medya organlarından Maariv gazetesinin haberine göre, 7 Ekim'de Gazze'ye götürülen ve daha sonra hayatını kaybeden İsrailli rehine Uri Danino'nun babası Haham Elhanan Danino, İsrail'de yayın yapan 103FM radyosuna verdiği röportajda Netanyahu hükümetine yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Maariv Ekran GörüntüsüMaariv Ekran Görüntüsü

Danino, oğlunun Hamas'ın elinde bulunduğu süreçte ailelerin resmi kanallar dışında da çözüm arayışına girdiğini öne sürerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN GİRİŞİM VARDI" İDDİASI

Maariv'in aktardığına göre Danino, oğlunun serbest bırakılması için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü söylediği rehine yakınlarını tanıdığını belirtti.

Danino'nun iddiasına göre İsrail işgal güçleri aylar geçmesine rağmen tek bir rehineyi bile Gazze'den çıkaramayınca rehine yakınları çareyi Türkiye ile iletişime geçkete buldu. Ancak söz konusu girişim yalnızca birkaç gün sürdü. Daha sonra MOSSAD'ın devreye girdiğini öne süren Danino, rehine yakınına görüşmeleri durdurması yönünde uyarı yapıldığını iddia etti.

Haham Elhanan Danino (Maariv)Haham Elhanan Danino (Maariv)

Röportajda bu girişimin ayrıntıları veya hangi kanallar üzerinden yürütüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

"ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELMEDİ" İTİRAFI

Danino ise bu açıklamaların kendisi için yeni olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz bunları çok daha önceden biliyorduk. Hem Alon'la hem de devlet adına rehine dosyasını yürüten ekiple yaptığımız görüşmelerden haberdardık. Aileler bunu defalarca kamuoyuna söyledi ama elimizden daha fazlası gelmedi."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail işgal güçleri ile birlikte (İHA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail işgal güçleri ile birlikte (İHA)

ESKİ REHİNE SORUMLUSUNDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Haberde, İsrail'in eski Rehineler Dairesi Başkanı emekli Tümgeneral Nitzan Alon'un açıklamalarına da yer verildi.

Alon'un, siyasi yönetimin daha önce gündeme gelen bazı takas anlaşmalarını kabul etmemesi nedeniyle çok sayıda rehinenin sağ kurtarılma fırsatının kaçırıldığı yönündeki değerlendirmesi, İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Danino ise bu değerlendirmelerin kendileri açısından yeni olmadığını belirterek, rehine ailelerinin uzun süredir benzer endişeleri dile getirdiğini söyledi.

İsrailli rehine aileleri ve Netanyahu hükümeti karşıtı İsrailliler (AFP)İsrailli rehine aileleri ve Netanyahu hükümeti karşıtı İsrailliler (AFP)

6 İSRAİLLİ REHİNEYİ İŞGALCİ SİYONİSTLER ÖLDÜRDÜ

Röportajın sonunda Danino, altı rehinenin İsrail işgal güçleri tarafından tünelde öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından Alman Bild gazetesinde yayımlanan ve infial yaratan habere değindi.

Oğlu Uri Danino'nun da hunharca katledilen altı rehineden biri olduğunu hatırlatan baba, siyonistlerin kendi rehinelerini nasıl ölüme terk ettiğini ve katlettiğini gözler önüne seren şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail işgal güçleri ile birlikte (İHA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail işgal güçleri ile birlikte (İHA)

"Bild haberi tam da altı rehinenin öldürülmesinden sonra yayımlandı. O günden bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor ve gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Evladını kaybetmenin tesellisi yok. Üstelik 328 gün boyunca büyük bir umut taşıdıktan sonra onu kaybetmek daha da ağır. Daha sonra yayımlanan görüntülerden, bu altı rehinenin tam üç kez serbest bırakılmaya çok yaklaştığını gördük. Tüneller arasındaki sevk görüntülerinde bunu açıkça görüyoruz."

İSRAİL HEDEF SAPTIRMIŞTI

Hamas, yaptığı resmi bilgilendirmede altı rehinenin İsrail işgal güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği yoğun bombardımanlar neticesinde hayatını kaybettiğini net bir şekilde duyurmuştu. Buna karşın İsrail kanadı, saldırılar sırasında yaşanan can kayıplarına dair "yanlışlıkla öldürdük" yönünde dolaylı itiraflarda bulunmasına rağmen, resmi propaganda mekanizmaları aracılığıyla ölümlerin faturasını tamamen Hamas'a keserek hedef saptırma ve algıyı yönetme stratejisi izlemişti.

İsrail işgal güçleri, yürüttükleri soruşturma sonucu İsrail askerlerinin bölgede yürüttüğü operasyonun Hamas'ın rehineleri öldürme kararını "dolaylı olarak etkilediğini" kabul etmişti.

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