İsrailli rehine yakınları Türkiye'den yardım istemiş!
Siyonizmin medya ayağı Maariv'in haberine göre, hayatını kaybeden İsrailli rehine Uri Danino'nun babası Haham Elhanan Danino, Netanyahu hükümetini sert sözlerle hedef aldı. Danino, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu'nda Hamas tarafından esir alınan rehineleri kurtarmak için İsrailli ailelerin Türkiye üzerinden girişimlerde bulunduğunu aktardı. Danino, kısa süre sonra MOSSAD tarafından görüşmelerin durdurulması yönünde uyarı yapıldığını iddia etti. Ardından rehinelerin İsrail işgal güçleri tarafından bir tünelde "yanlışlıkla" öldürüldüğü ortaya çıktı.
Siyonizmin medya organlarından Maariv gazetesinin haberine göre, 7 Ekim'de Gazze'ye götürülen ve daha sonra hayatını kaybeden İsrailli rehine Uri Danino'nun babası Haham Elhanan Danino, İsrail'de yayın yapan 103FM radyosuna verdiği röportajda Netanyahu hükümetine yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.
Danino, oğlunun Hamas'ın elinde bulunduğu süreçte ailelerin resmi kanallar dışında da çözüm arayışına girdiğini öne sürerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
"TÜRKİYE ÜZERİNDEN GİRİŞİM VARDI" İDDİASI
Maariv'in aktardığına göre Danino, oğlunun serbest bırakılması için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü söylediği rehine yakınlarını tanıdığını belirtti.
Danino'nun iddiasına göre İsrail işgal güçleri aylar geçmesine rağmen tek bir rehineyi bile Gazze'den çıkaramayınca rehine yakınları çareyi Türkiye ile iletişime geçkete buldu. Ancak söz konusu girişim yalnızca birkaç gün sürdü. Daha sonra MOSSAD'ın devreye girdiğini öne süren Danino, rehine yakınına görüşmeleri durdurması yönünde uyarı yapıldığını iddia etti.
Röportajda bu girişimin ayrıntıları veya hangi kanallar üzerinden yürütüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.
"ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELMEDİ" İTİRAFI
Danino ise bu açıklamaların kendisi için yeni olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Biz bunları çok daha önceden biliyorduk. Hem Alon'la hem de devlet adına rehine dosyasını yürüten ekiple yaptığımız görüşmelerden haberdardık. Aileler bunu defalarca kamuoyuna söyledi ama elimizden daha fazlası gelmedi."