İsrailli rehine yakınları Türkiye'den yardım istemiş!

Oğlu Uri Danino'nun da hunharca katledilen altı rehineden biri olduğunu hatırlatan baba, siyonistlerin kendi rehinelerini nasıl ölüme terk ettiğini ve katlettiğini gözler önüne seren şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail işgal güçleri ile birlikte (İHA)

"Bild haberi tam da altı rehinenin öldürülmesinden sonra yayımlandı. O günden bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor ve gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Evladını kaybetmenin tesellisi yok. Üstelik 328 gün boyunca büyük bir umut taşıdıktan sonra onu kaybetmek daha da ağır. Daha sonra yayımlanan görüntülerden, bu altı rehinenin tam üç kez serbest bırakılmaya çok yaklaştığını gördük. Tüneller arasındaki sevk görüntülerinde bunu açıkça görüyoruz."

İSRAİL HEDEF SAPTIRMIŞTI Hamas, yaptığı resmi bilgilendirmede altı rehinenin İsrail işgal güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği yoğun bombardımanlar neticesinde hayatını kaybettiğini net bir şekilde duyurmuştu. Buna karşın İsrail kanadı, saldırılar sırasında yaşanan can kayıplarına dair "yanlışlıkla öldürdük" yönünde dolaylı itiraflarda bulunmasına rağmen, resmi propaganda mekanizmaları aracılığıyla ölümlerin faturasını tamamen Hamas'a keserek hedef saptırma ve algıyı yönetme stratejisi izlemişti.

İsrail işgal güçleri, yürüttükleri soruşturma sonucu İsrail askerlerinin bölgede yürüttüğü operasyonun Hamas'ın rehineleri öldürme kararını "dolaylı olarak etkilediğini" kabul etmişti.